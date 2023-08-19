Взяла одну и понеслась: иркутянка собрала коллекцию из 146 баночек Pringles. Фото: предоставлено героиней материала.

Многие что-то да коллекционировали в детстве. Это могли быть даже банально наклейки или крышечки из-под чего-нибудь. Вот и жительница Иркутска Мария тоже решила еще в 2012 году начать собирать свою коллекцию… баночек чипсов Pringles!

- Все началось в январе 2012 года. В новогодние каникулы мы с подружками доедали чипсы, и мне приглянулась эта знаменитая банка. Решила оставить, и понеслось.. Каждый раз в магазине смотрела новинки вкусов, на каждый праздник просила дарить мне заветные банки для коллекции, - делится с КП-Иркутск Мария.

Со слов девушки, никакой цели она тогда перед собой не ставила, просто понравилась баночка, почему бы и не сохранить, подумала она. Всего сейчас коллекция насчитывает 133 больших баночки и 13 маленьких.

Коллекция насчитывает 133 больших и 13 маленьких баночек. Фото: предоставлено героиней материала.

В основном они, конечно, российские, но есть и необычные экземпляры – 10 из Китая и одна из Турции.

- Путешествуя в разных городах и странах я привозила экзотические вкусы как сувенир. Коллекция пополнялась, азарт рос, - говорит Мария.

Все это сначала копилось в детской комнате, от чего тогда родители, конечно, были не в восторге – считали мусором, от которого надо избавиться. Спустя время они все-таки смирились, рассказывает иркутянка.

Но и просто на коллекционировании девушка не останавливалась. Например, в 2016 она приняла участие в конкурсе, где нужно было креативно сфотографировать "губы из чипсов".

-Главный приз - 30 банок чипсов. Вместе с победой девушке первой в Иркутске досталась новинка с крабом.

Позже она переехала к молодому человеку, а тот воспринял ее необычное увлечение вполне с позитивом, баночки – элемент декора в квартире. Более того, они стали вместе участвовать в новом конкурсе – в Tik Tok нужно было снять ролик со специальной маской. Что ж, и в этот раз тоже удачно! Благодаря впечатляющей коллекции удалось выиграть игровую приставку.

Сейчас же с коллекцией приходится прощаться, причиной тому – переезд.

- Готова поделиться этой частью себя с коллекционером, баром, фотостудией, галереей или таким же сумасшедшим как и я за 20.000 рублей. Цена не твердая, - пишет девушка в объявлении.

О том, будет ли что-то коллекционировать дальше, пока девушка всерьез не задумывалась. Хотя и признается: привычка собирать что-то никуда не делась.

-Я много что пыталась собирать: фантики, наклейки, солнечные очки, но больше всего радости мне приносят вот эти банки. Буду ли что-то еще собирать, пока не думала, но чувствую, что просто так это дело не оставлю, - сказала Мария.