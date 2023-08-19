В Бурятии затопило железнодорожные пути из-за разрушения дамбы. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура осуществляет надзор за устранением последствий затопления железнодорожных путей в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Утром 19 августа 2023 года в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Республики Бурятия из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, что привело к размыву железнодорожного полотна на 1102 км участка Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги.

В настоящее время движение по данному участку железнодорожного пути временно приостановлено, задерживается движение поездов, включая один пассажирский. Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

На место происшествия выехали сотрудники Северобайкальского отдела МВД России на транспорте, а также ГО и ЧС МЧС России по Республике Бурятия. Были задействованы 2 восстановительных поезда.

В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия прибыл исполняющий обязанности Байкальского транспортного прокурора.

Ситуация находится под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.