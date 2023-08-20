«Будем верить в лучшее!»: власти Бурятии планируют восстановить размытый реками БАМ 26 августа

Около 120 человек и 24 единиц спецтехники восстанавливают последствия сильных дождей. Фото: правительство Бурятии.

Ливни захватили Бурятию. Не удивительно, что многие реки стали выходить из берегов. Так, по состоянию на 19 августа уровень воды в реке Селенге чуть снизился в Улан-Удэ. Но небольшой подъем сохраняется в поселке Наушки и селе Усть-Кяхта. В итоге подтоплено 130 домовых участков. Кроме этого, была разрушена дамба. Из берегов вышла река Холодная в Северо-Байкальском районе. Все это привело к размытию БАМа в Бурятии.

- БАМ размыт, движение поездов остановлено, - сообщает глава Бурятии Алексей Цыденов. - По состоянию на 02:30 20 августа, протяженность поврежденного железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено десять опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы.

Около 120 человек и 24 единиц спецтехники восстанавливают последствия сильных дождей. Ориентировочно работы будут окончены только 26 августа.

- Населенные пункты от выхода реки Холодной из берегов пока не пострадали. Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Но в отрезанном водой поселке у женщины обострение аппендицита. Сегодня, 20 августа, будем эвакуировать, - говорит Алексей Цыденов.

Для помощи в Бурятию направляется группа депутатов Государственной Думы.

- В Думе прошло первое чтение законопроекта, который даст возможность нам реально решать проблемы защиты Байкала, - отмечает глава Бурятии. - Он позволит строить очистные, селезащиту, дамбы. Будем верить в лучшее!

Кроме этого, в Бурятию летят ученые и общественники, которые смогут минимизировать ущерб для природы.