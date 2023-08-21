«Липкий и вонючий, еле отмылась»: странный белый налет заметили на берегу Байкала на острове Ольхон

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница поселка Хужир на Ольхоне обнаружила, что побережье Байкала покрылось неизвестным белым налетом. Необычное явление она засняла на видео. По словам женщины, пятна довольно вязкие, ужасно пахнут и прилипают к рукам.

- Я по привычке подошла, потрогала воду рукой. И, посмотрите, она вся стала липкой, - рассказывает женщина за кадром. – Сначала белого слоя не было видно, и я подумала, что это какие-то нефтепродукты. Но потом дошла до камней и увидела налет. Он очень вонючий, и я поняла, что кто-то слил в воду отходы.

Также автор видео отметила, что налет плохо отмывается от тела. Женщине пришлось трижды помыть руки губкой, чтобы избавиться от неизвестной слизи.

Публикацией заинтересовались в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Проводится проверка.

- Организован выезд оперативной группы в составе представителей МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - говорится в сообщении ведомства.

Если нарушения подтвердятся, виновных призовут к ответу.

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