Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2023 3:58

«Липкий и вонючий, еле отмылась»: странный белый налет заметили на берегу Байкала на острове Ольхон

Прокуратура начала проверку после появления белого налета на берегу Байкала
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница поселка Хужир на Ольхоне обнаружила, что побережье Байкала покрылось неизвестным белым налетом. Необычное явление она засняла на видео. По словам женщины, пятна довольно вязкие, ужасно пахнут и прилипают к рукам.

- Я по привычке подошла, потрогала воду рукой. И, посмотрите, она вся стала липкой, - рассказывает женщина за кадром. – Сначала белого слоя не было видно, и я подумала, что это какие-то нефтепродукты. Но потом дошла до камней и увидела налет. Он очень вонючий, и я поняла, что кто-то слил в воду отходы.

Также автор видео отметила, что налет плохо отмывается от тела. Женщине пришлось трижды помыть руки губкой, чтобы избавиться от неизвестной слизи.

Публикацией заинтересовались в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Проводится проверка.

- Организован выезд оперативной группы в составе представителей МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - говорится в сообщении ведомства.

Если нарушения подтвердятся, виновных призовут к ответу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тело закопали на участке»: 42-летний мужчина предстанет перед судом за случайное убийство двухмесячного внука (подробнее)

«Будешь старших уважать!» В Братске женщина избила девушку из-за замечания о собаке (подробнее)

«Обеды варю в 7-литровых кастрюлях»: честный рассказ матери о том, как прокормить и воспитать десятерых детей (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ