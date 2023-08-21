Открытые встречи: депутат Госдумы Сардана Авксентьева посетила Иркутскую область

Фото: Партия «Новые люди».

В Иркутской области побывала депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. В первый день визита экс-мэр Якутска вместе со своим коллегой Георгием Араповым посетила поселок Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Здесь народные избранники встретились с мамами особенных детишек. Также своими проблемами с депутатами поделились родственники участников СВО и жители одного из проблемных домов на улице Ленина.

Общение проходило по-простому, прямо во дворах. По словам Сарданы Авксентьевой, вопросы, которые волнуют жителей Иркутской области, мало отличаются от тех, которые интересуют людей по всей России. «Почему наши села и малые города развиваются не так, как нам хотелось бы?», «Почему мы видим в столице и центральных городах одно, а на окраинах - совершенно другое?» и прочие простые, но актуальные темы.

Фото: Партия «Новые люди».

- Встречи проходили и у заборов, и на лавочках, и во дворах. Это очень важно. Такое прямое общение с людьми - не в социальных сетях, с помощью телевидения и так далее, а просто глаза в глаза, - рассказала Сардана Авксентьева. - Независимо от того, где человек живет, он имеет такое же право на нормальные дороги, на нормальное жилье, на нормальные благоустроенные дворы для детей, как в столице. Мы увидели, что дети играют на горке образца 1970-х годов (на такой же горке в детстве играла я), которая еще и стоит посреди лужи, и для меня как для мамы и для бабушки это просто сердечная боль. Такого, конечно, быть не должно.

РАБОТА НА ЗЕМЛЕ

У семей участников СВО свои переживания: это редкие весточки от близких, социальные гарантии, выплаты.

Жители дома № 48 на улице Ленина на встрече не сдерживали эмоций в отношении местных чиновников, а кто-то даже вспоминал их крепким словцом. Много лет в подвале дома стоит вода, а когда идут дожди, воды чуть ли не по колено и в подъезде. В квартирах на первом этаже грибок, постоянная сырость, а решения проблемы нет. К слову, к приезду Сарданы Авксентьевой и Георгия Арапова на общедомовую встречу приехали ответственные.

- Сколько раз к вам обращались, а были одни расписки. Узнали, что депутаты к нам едут, сразу зашевелились! Разрыли сейчас около дома все. Наверное, специально видимость работы создаете, а толку-то! - возмущаясь, поделились жильцы с депутатами Госдумы.

Эту, как и другие проблемы, депутаты от партии «Новые люди» взяли на контроль.

- Вопросы, казалось бы, самые насущные и простые. Я как бывший мэр Якутска могу сказать, что они несложные в исполнении. Но, к сожалению, нехватка денег на местах, нехватка денег в местных бюджетах приводит к такому печальному состоянию, - говорит Сардана Авксентьева. - Это системная беда, которая мне как человеку, работавшему «на земле», прекрасно известна. На протяжении двух лет в Государственной думе наша фракция настаивает и работает над тем, чтобы в местных бюджетах оставалось больше денег. К счастью, недавно был подписан протокол поручения президента страны Владимира Путина, в котором как раз даны прямые поручения правительству и депутатам по части пополнения местных бюджетов, изменения налогового законодательства и прочих жизненно важных вопросов для организации местного самоуправления.

Фото: Партия «Новые люди».

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Рабочая поездка депутатов продолжилась в Иркутске участием в первом областном фестивале многодетных семей, куда Сардана Авксентьева была приглашена в качестве почетного гостя. Открывая фестиваль, она рассказала о недавней инициативе однопартийцев. Ее слова собравшиеся на фестивале семьи поддержали аплодисментами.

- За два дня в Иркутской области я успела пообщаться с разными семьями: малоимущими, матерями-одиночками, теми, кто воспитывает особенных детишек. Все говорят о том, что на их плечах огромная финансовая нагрузка. А затраты на сборы в школу - дополнительная статья расходов. По официальным данным, чтобы собрать к учебному году мальчика-первоклассника, необходимо 23 тысячи рублей, девочку - 27 тысяч рублей. В случае с многодетными семьями затраты вырастают многократно, - уточнила Сардана Авксентьева. - Не стоит создавать для семей дополнительные траты. Сейчас школа имеет право определять требования к одежде учеников, включая ее общий вид, цвет, фасон, знаки отличия и правила ношения.

СПРАВКА «КП»

«Мы считаем важным, чтобы родители, члены родительского совета сами могли решать, быть или не быть форме в школе. Законопроект, соавтором которого является мой коллега, депутат партии «Новые люди» от Иркутской области Георгий Арапов, предполагает, что решение должно приниматься путем голосования членов общешкольного родительского собрания».

По словам Георгия Арапова, депутата Государственной думы, рабочую поездку можно считать очень плодотворной.

- Если говорить о точечных проблемах, сейчас остро стоит вопрос с поддержкой особенных деток поселка Усть-Ордынский. Мы им уже помогали с помещением, и сейчас оно предоставлено, но временно. Хотим добиться постоянного. Кроме этого, им нужны всевозможные ЛФК, массажи, процедуры, есть дополнительный запрос на оборудование. Планируем оказать юридическую поддержку в получении оборудования. Ну а что касается общих вопросов, то очень многие касаются поддержки предпринимательства в регионе. Пока те, с кем мы встречались, говорят, что она по большей части номинальная. Сардана Владимировна поделилась опытом создания координационного совета предпринимателей в городе Якутске. Мне кажется, это очень удачная идея, она может быть реализована в том числе на базе Законодательного собрания.