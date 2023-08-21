Ответив на это сообщение в соцсетях, сибирячка лишилась 7 миллионов: какие приемы используют мошенники

20 млн украли мошенники у жителей Иркутской области за три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Банк отмечает юбилей и раздает подарки клиентам!", - пришло сообщение в соцсетях 43-летней женщине из Бурятии. Отправительница - ее знакомая, так что жертва поверила. Она и не подозревала, что страницу взломали мошенники. Указала в переписке данные своих карт и коды-смс-сообщений и лишилась семи миллионов рублей, на которые планировала купить в Иркутской области квартиру.

И это не единственная подобная история. Только за три дня мошенники выманили у жителей Иркутской области 20 миллионов рублей. Из 25 жертв за это время самые крупные суммы, от двух до семи миллионов, отдали пятеро. Кроме обманутой женщины, приехавшей из Бурятии ради покупки жилья, на уловки мошенников клюнули три медика и взрывотехник промышленного предприятия.

- Двоим врачам телефонные собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов, а горняку-взрывотехнику – сотрудником банка. Они убедили жертв в том, что кто-то прямо сейчас оформляет на их имя кредиты и попросили «опередить» преступников – самостоятельно взять займ и перевести средства на указанный ими «безопасный счет», на самом деле подконтрольный злоумышленникам, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Еще одна врач из Иркутска вместе с мужем перевела мошенникам три миллиона рублей. Жертвы надеялись, что заработают на инвестициях. Зарегистрировались на стороннем сайте и переводили туда деньги, получая при этом небольшую прибыль. Но только каждый зачислил на сайт по 1,5 миллиона рублей, как сотрудники «компании» перестали выходить на связь.

Полиция региона советует быть бдительными и не вестись на уловки незнакомцев, кем бы они не представлялись.

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