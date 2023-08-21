Еще неделю будет стоять: каковы последствия размытия Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

В Бурятии из-за долгих и сильных ливней несколько рек вышли из берегов. Последствия довольно-таки серьезные: подтоплены 130 участков, разрушение дамбы на реке Холодной в Северо-Байкальском районе. Это привело к размытию участка Байкало-Амурской магистрали. Сейчас в Бурятии введен режим ЧС регионального характера. Рассказываем про последствия размытия БАМа в Бурятии.

Последствия размытия БАМа в Бурятии: задержка поездов

По информации РЖД, повреждено около 1000 метров полотна и 10 опор контактной сети. Как утверждают местные власти, пострадавших нет. Однако из-за размытия магистрали встали поезда, а значит пассажирам точно нужна помощь. В правительстве Бурятии заявили, что сейчас в Северобайкальске разместили 215 человек, еще 75 – в районе.

Последствия сильных ливней в Бурятии. Фото: МЧС Бурятии

Кого-то размещают в гостиницах, а кого-то – на базе детского лагеря «Радуга», так как места в гостиницах уже отсутствуют.

- Оперативно было организовано питание на базе, подключены обогреватели. Всем необходимым, водой люди обеспечены. Первую часть отправили с утра поездом. Обеспечиваем транспортом. Вчера, 20 августа, оперативно всех желающих отвезли в магазины, - отмечают в правительстве республики.

Заместитель главы Северобайкальска по социальным вопросам Алексей Купцов провел встречу с людьми, дал свой номер телефона для связи. Кроме этого, в пунктах размещения также есть персонал, который готов оказать помощь.

Сейчас застрявших пассажиров поэтапно вывозят на железнодорожную станцию Кичера, а после уже их отправят к месту назначения по альтернативному маршруту - через Транссиб. В частности, пассажирские поезда сообщением Красноярск-Нерюнгри, Анапа – Тында, Нерюнгри – Красноярск направлены на альтернативные маршруты 20 и 21 августа.

В совокупности, задержаны и направлены по объездному маршруту 6 пассажирских поездов через Транссибирскую магистраль от станций Тайшет Иркутской области и Тында Амурской области. Задержка поездов составит до 30 часов.

Для доставки срочных пассажиров было запланировано 3 рейса АК «Ангара» 20 августа 1 рейс Нижнеангарск-Тында в 16.50. Планировалось доставить 22 пассажира поездов. 21 августа 2 рейса Нижнеангарск-Тында и обратно.

А вот если говорить об ущербе с точки зрения экономики - ведь будут простаивать грузы - то он будет исчисляться миллиардами рублей, заявил глава республики Алексей Цыденов.

При этом он обратил внимание, что ситуации с дамбой можно было избежать.

- Но противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но к сожалению байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. И кому от этого хорошо?! - написал Цыденов в своем телеграм-канале.

В регион уже приехала группа депутатов Госдумы, чтобы на месте разобраться со сложившейся ситуацией.

Когда устранят последствия размытия БАМа в Бурятии

Ведутся восстановительные работы. По информации правительства региона, трудятся 110 человек, шесть бульдозеров, два вагона электростанции, семь единиц специализированного состава. Более того, на помощь привлекают технику предприятий, которые действуют в республике.

В РЖД заявили, что в восстановительных работах задействованы более 170 железнодорожников и более 20 единиц спецтехники. На место направлено два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда, а также 100 вагонов со скальной породой и щебнем, шпалами, четырьмя трубами диаметром 800 мм для укладки в основание насыпи.

Сейчас власти полагают, что закончить аварийно-восстановительные работы удастся к 26 августа.