Еще неделю будет стоять: каковы последствия размытия Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
В Бурятии из-за долгих и сильных ливней несколько рек вышли из берегов. Последствия довольно-таки серьезные: подтоплены 130 участков, разрушение дамбы на реке Холодной в Северо-Байкальском районе. Это привело к размытию участка Байкало-Амурской магистрали. Сейчас в Бурятии введен режим ЧС регионального характера. Рассказываем про последствия размытия БАМа в Бурятии.
По информации РЖД, повреждено около 1000 метров полотна и 10 опор контактной сети. Как утверждают местные власти, пострадавших нет. Однако из-за размытия магистрали встали поезда, а значит пассажирам точно нужна помощь. В правительстве Бурятии заявили, что сейчас в Северобайкальске разместили 215 человек, еще 75 – в районе.
Последствия сильных ливней в Бурятии. Фото: МЧС Бурятии
Кого-то размещают в гостиницах, а кого-то – на базе детского лагеря «Радуга», так как места в гостиницах уже отсутствуют.
- Оперативно было организовано питание на базе, подключены обогреватели. Всем необходимым, водой люди обеспечены. Первую часть отправили с утра поездом. Обеспечиваем транспортом. Вчера, 20 августа, оперативно всех желающих отвезли в магазины, - отмечают в правительстве республики.
Заместитель главы Северобайкальска по социальным вопросам Алексей Купцов провел встречу с людьми, дал свой номер телефона для связи. Кроме этого, в пунктах размещения также есть персонал, который готов оказать помощь.
Сейчас застрявших пассажиров поэтапно вывозят на железнодорожную станцию Кичера, а после уже их отправят к месту назначения по альтернативному маршруту - через Транссиб. В частности, пассажирские поезда сообщением Красноярск-Нерюнгри, Анапа – Тында, Нерюнгри – Красноярск направлены на альтернативные маршруты 20 и 21 августа.
В совокупности, задержаны и направлены по объездному маршруту 6 пассажирских поездов через Транссибирскую магистраль от станций Тайшет Иркутской области и Тында Амурской области. Задержка поездов составит до 30 часов.
Для доставки срочных пассажиров было запланировано 3 рейса АК «Ангара» 20 августа 1 рейс Нижнеангарск-Тында в 16.50. Планировалось доставить 22 пассажира поездов. 21 августа 2 рейса Нижнеангарск-Тында и обратно.
А вот если говорить об ущербе с точки зрения экономики - ведь будут простаивать грузы - то он будет исчисляться миллиардами рублей, заявил глава республики Алексей Цыденов.
При этом он обратил внимание, что ситуации с дамбой можно было избежать.
- Но противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но к сожалению байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. И кому от этого хорошо?! - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
В регион уже приехала группа депутатов Госдумы, чтобы на месте разобраться со сложившейся ситуацией.
Ведутся восстановительные работы. По информации правительства региона, трудятся 110 человек, шесть бульдозеров, два вагона электростанции, семь единиц специализированного состава. Более того, на помощь привлекают технику предприятий, которые действуют в республике.
В РЖД заявили, что в восстановительных работах задействованы более 170 железнодорожников и более 20 единиц спецтехники. На место направлено два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда, а также 100 вагонов со скальной породой и щебнем, шпалами, четырьмя трубами диаметром 800 мм для укладки в основание насыпи.
Сейчас власти полагают, что закончить аварийно-восстановительные работы удастся к 26 августа.