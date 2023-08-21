На реке Лена в Усть-Куте 20 августа столкнулись теплоходы «Чуна» и «СК 2057». Фото:Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

Осетровская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием, связанным с теплоходами на реке Лена. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Было установлено, что 20 августа 2023 года около 17 часов на 3 617,5 км реки Лены в г. Усть-Куте Иркутской области произошло столкновение теплохода «Чуна» с баржей «МП-2535», загруженной углем, с причалившим теплоходом «СК 2057».

В результате происшествия был поврежден левый борт баржи «МП-2535», а на теплоходе «СК-2057» пострадал привальный брус. Никто не пострадал, и не произошло разлива топлива.

Осетровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При необходимости будут приняты соответствующие меры.