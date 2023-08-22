Ночь кино в Иркутске 2023 пройдет 26 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Город на Ангаре вновь готов присоединиться к всероссийской акции. Ночь кино в Иркутске 2023 намечена, как и по всей стране, на 26 августа. Это значит, что в ближайшую субботу иркутяне смогут поиграть в квиз, поучаствовать в онлайн-викторине, послушать живую музыку. Почему так? Ночь кино проводится в стране в восьмой раз и уже не ограничивается только просмотрами фильмов, хотя и они также будут в программе. Расскажем, как пройдет Ночь кино в Иркутске 2023.

Ночь кино в Иркутске 2023: программа мероприятий на 26 августа

Живая музыка и несколько фильмов

Разнообразную программу к всероссийской акции подготовили в Доме кино. Здесь для сибиряков 26 августа устроят квиз по российским сериалам, а также кинопоказы под открытым небом. Иркутяне смогут посмотреть полнометражные картины «Любовь без памяти», «Квартира» и другие произведения кинематографа. Перед началом сеанса гостей праздника организаторы планируют порадовать живой музыкой.

- Квиз «Сериалы Российские» пройдет в Малом зале Дома кино, - говорят в организации. – А показы и живая музыка ждут вас на Летней площадке, где также будет работать буфет. Завершится программа в 00.30. В случае непогоды акция пройдет в Большом зале.

Кстати, если вы не хотите так поздно засиживаться перед экранами, Ночь кино в Иркутске 2023 здесь, как бы парадоксально это не звучало, состоится и днем.

- Дневная программа стартует также 26 августа, но в 14.00, - делятся в Доме кино. – Она включает в себя три фильма – это «Праведник» (показ с 14.00 до 17.00 в Малом зале), «Вызов» (с 15.00 до 18.00 в Большом зале) и «Чебурашка» ( с 17.00 до 19.00 в Малом зале). Вход на все сеансы дневной программы — свободный.

В Доме кино запланированы дневная и ночная программы

Авторские аранжировки саундтреков и онлайн-викторина

Провести Ночь кино в Иркутске 2023 можно и в Галерее современного искусства В.Бронштейна. Здесь вас ждут авторские аранжировки саундтреков к фильмам от иркутских диджеев Dara, Manty и Calipso, онлайн-викторина с призами и не только. Организаторы презентуют специально созданные к данному празднику напитки, а еще обещают каждому гостю яркие обои с абстрактной живописью для смартфона и лэптопа.

И, конечно, во время проведения акции Ночь кино в Иркутске 2023 гостям галереи будут доступны действующие там выставки – это постоянные экспозиции со скульптурами знаменитого художника Даши Намдакова, а также с авторскими куклами, изготовленными его родными. Кроме того, в залах сейчас размещены персональная выставка стрит-арт художника из Санкт-Петербурга Евгения Мулука и проект «Собрание двух веков. Город. Лес. Человек» с живописью из коллекции галереи и работами современных авторов из разных городов России.

Ночь кино в Иркутске можно провести в галерее современного искусства

А вы уже решили, как проведете Ночь кино в Иркутске 2023?

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