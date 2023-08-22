Грозит ли Иркутску очередная волна коронавируса: врач рассказал, что известно о новом штамме «Эрис»

По прогнозам специалистов, в регионах России «Эрис» может появиться уже в ближайшее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меньше чем через две недели лето подойдет к концу, а значит, в нашу жизнь вместе с дождливыми осенними деньками могут ворваться вирусы, ОРВИ и гриппы. Чем ниже становится температура за окном, тем все чаще можно услышать шмыганья носом в автобусах или затяжной кашель в очередях на кассах. А тут еще и мировые СМИ подливают масла в огонь – в последние несколько недель все чаще сообщают о новом штамме коронавируса (да-да, он все еще существует!) – «Эрис». Такое название он получил в честь карликовой планеты Ириды. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, впервые это штамм был выявлен в феврале 2023 года, а уже летом был зафиксирован в 51 стране.

По прогнозам специалистов, в регионах России «Эрис» может появиться уже в ближайшее время – а именно осенью, когда заболеваемость вирусами в целом традиционно повышается в разы. Из основных симптомов этого варианта коронавируса эксперты выделяют головную боль, насморк, усталость, чихание и боль в горле.

Действительно ли новый штамм представляет угрозу? С этим вопросом КП-Иркутск обратилась к главврачу Иркутской областной инфекционной больницы Владимиру Хабудаеву.

- К сожалению, пока все, что известно на сегодняшний день о штамме «Эрис» - из средств массовой информации, - рассказывает Владимир Хабудаев. – В медицинских кругах пока нет четкого понимания об угрозе этого вируса. Об этом же говорят и показатели. Я не замечаю увеличения госпитализации или обращений людей по этому поводу. По данным диагностического центра, в настоящий момент в больницах Иркутской области находится только один человек, поступивший с диагнозом «коронавирус». На прошлой неделе таких пациентов не было вовсе.

Как заверяет Владимир Хабудаев, в случаях, если новый штамм действительно появится в Иркутской области, медики к этому готовы – в больницах остались лекарства, которые использовались для лечения предыдущих штаммов COVID-19.

- Что бы сейчас не писали о новом штамме, мы прекрасно понимаем, что тот вирус, который был изначально, он уже мутировал и внес свои коррективы в организм человека, - рассказывает Владимир Хабудаев. – Тяжелых форм заболеваний уже не будет. В истории человечества были похожие случаи. Например, испанский грипп. Коронавирус будет существовать, но тяжелого течения болезни как это было несколько лет назад не предвидится.

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