«Слата» рассказала о самых популярных новинках. Фото: ООО «Маяк».

Сеть супермаркетов «Слата» постоянно расширяет ассортимент, чтобы мы могли выбирать самые качественные и вкусные продукты по приятным ценам. Помимо привычных товаров появляются новинки, которые обязательно стоит попробовать.

Открытия этого года

- В 2022 году официально ушли с рынка бренды-бастионы в категории сладких газированных напитков - «Кока-Кола» и «Пепси», на которых приходилось около 50% продаж, - рассказала заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Наталья Рудова. - Теперь лидером рынка Сибири стали «Добрый» и «Черноголовка», линейки в сети представлены более 70 позициям.

В остальном рынок разбился на множество разных брендов.

Еще одна удачная замена произошла в категории «Снеки», а именно среди чипсов и изделий из кукурузы от российских производителей и продвигаемых известными российскими блогерами. Покупатели быстро поняли, что по вкусу и качеству они не уступают известным и ушедшим брендам, и рост продаж всей категории составил 12%.

Растет интерес к продуктам из Азии - лапша быстрого приготовления от новых брендов, грибы в вакуумных пакетах, чука и кимчи, чипсы из ямса.

Этим летом покупатели в супермаркетах «Слата» приобрели на 15% больше фруктов и овощей. Помимо постоянных и безусловных лидеров, без которых не обойтись на ежедневном столе, то есть картофеля, моркови, свеклы и капусты, популярностью пользуются бахчевые и экзотические фрукты. Их привозят из Узбекистана, Казахстана, Турции и Китая, причем китайские фрукты занимают около 25% от всего объема - на них самый высокий спрос! Кстати, если вы еще не пробовали новинку этого сезона, желтое манго из Китая, обязательно побалуйте себя.

- Манго пользуется большой популярностью среди наших покупателей, - рассказал руководитель направления ВЭД и закупок категории ФРОВ ТС «Слата» Андрей Зудов. - Мы старались, чтобы наравне с яблоками и грушами манго не исчезало с наших полок весь летний сезон. Мы везем его из Китая, но по вкусу и качеству оно нисколько не отличается от тайского. Ведь это один и тот же сорт, да и выращивается оно в тех же климатических условиях.

Кроме манго в «Слате» есть отличный крупный черный виноград без косточек из КНР и красный земляничный виноград с ярким необычным вкусом, сладкие мандарины из ЮАР. В общем, полный набор витаминов.

Помимо привычных товаров появляются новинки, которые обязательно стоит попробовать. Фото: ООО «Маяк».

Следим за ценниками

Покупатели «Слаты» знают: здесь постоянно проходят разные акции и предлагают хорошие скидки, так что следить за ценниками бывает очень выгодно. Уже сейчас доля товаров, продающихся со скидкой, составляет более 25%, а на отдельные категории достигает почти 100%.

- Доля промо на кофе в прошлом году была 60% - 70%, а в этом 96%, на чай была 50%, сейчас 98%. Такой же тренд можем отметить и в кондитерских изделиях, где доля общего промо в категориях составила 50%, а на плиточный шоколад - 90%, сообщила Наталья Рудова.

По мнению экспертов торговой сети «Слата», в будущем возможен рост цен на биржевые товары. Так, курс рубля повлияет на стоимость чая и кофе. Крупные производители кондитерской продукции «Марс», «Ферреро», «Объединенные кондитеры», «Победа» также анонсировали повышение от 8 до 13%. Кроме того, до конца 2023 года вырастут ставки таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Однако в этой категории отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.

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