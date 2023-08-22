Сардана Авксеньтьева: Иркутской области сильная и энергичная команда кандидатов в Заксобрание от партии «Новые люди»

В Иркутской области сильная и энергичная команда кандидатов в Заксобрание от партии «Новые люди». Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

Знаменитый политик провела ряд встреч с жителями Иркутска и Иркутской области, а также встретилась с кандидатами в депутаты Заксобрания Иркутской области.

Встреча с кандидатами прошла открыто и продуктивно. На встрече обсуждались проблемы регионального и федерального уровней, а также инструменты и механизмы их решения. Сардана Владимировна поделилась с кандидатами и сторонниками своим опытом: как проходят встречи, как работать с обращениями людей, рассказала о работе в Госдуме.

Кандидаты Диана Беликова, Константин Евдокимов и Константин Юрьев. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

Сардана Авксентьева особенно подчеркнула, что на выборы необходимо прийти всем, даже если люди уже не верят, что могут на что-то повлиять:

- Обращаюсь ко всем жителям Иркутской области, обязательно приходите на выборы, иначе все решат за вас. Поддержите партию «Новые люди, - сказала Сардана Авксентьева.

По итогам встречи одна из самых известных в России женщин-политиков высоко оценила состав иркутской команды.

- Очень сильная, энергичная и целеустремленная команда собралась в Иркутске, и это не может не радовать. Это люди из реального сектора экономики, которые должны привнести в обновленную власть здравые идеи: как создавать больше рабочих мест, как поддерживать людей, какие инициативы необходимы. Замечательно, что в команде присутствуют и экологи, причем из особо значимой для Иркутской области сферы - промышленной, - поделилась впечатлениями от встречи Сардана Владимировна. - Я рада, что у нашей иркутской команды есть четкие предложения, наработки из своего практического опыта, из той жизни, которую они прожили. Надеюсь, что жители Иркутской области откликнутся на этот зов сердца нашей команды, поддержат и выберут «Новых людей».

Кандидат Дарья Сушакова. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

Вместе с Сарданой Авксентьевой поддержать кандидатов в Заксобрание приехал и ее однопартиец, депутат Государственной Думы Георгий Арапов, представляющий в Госдуме Иркутскую область.

- Мы собрали людей не из одной конкретной сферы, а из разных. Это юристы, педагоги, предприниматели, общественники. Представители совершенно разных сфер. Многие из них никак не были связаны с политикой, но это команда профессионалов - люди, которые уже заметны в своем городе или районе. Мы верим, что в этом году, как и в год выборов в Государственную Думу, жители Иркутской области окажут нам свою поддержку. Мы это видим и чувствуем уже сейчас, надеемся, что ее станет только больше.

По признанию самих кандидатов встреча с Сарданой Авксентьевой оказалась крайне полезной.

- У Сарданы Владимировны огромный опыт, который можно и нужно перенимать, - поделился своими впечатлениями Валерий Ус, кандидат в депутаты Законодательного собрания Иркутской области от партии «Новые люди». - Встреча, дала ответы на многие вопросы. Например, как решать какую-то проблему, когда закон Российской Федерации, спущенный сверху, должен работать для населения, местные чиновники понимают совершенно по-другому. В дальнейшем, сложив свой опыт муниципальной работы, опыт наших старших наставников-однопартийцев, мы обязательно будем применять этот багаж для решения проблем региона.

Кандидат Валерий Ус. Фото: региональное отделение партии «Новые люди» Иркутской области.

Анжелика Шитова, кандидат в депутаты Заксобрания области, призналась, что очень воодушевлена после личного знакомства и общения с Сарданой Авксентьевой.

- Я смотрела на Сардану Владимировну и видела тот огонь, что есть и у меня. Сама себе сказала, что ничего теперь не должна бояться, что нужно идти намеченным курсом, выиграть, добиться желаемого. Это признание и уважение к многодетным семьям, больше социальной поддержки для них и многое другое. Встреча с Сарданой Владимировной меня по-настоящему зажгла, мотивировала. Появилось множество идей и планов по их реализации. Было бы желание работать, цель и команда единомышленников, а силы на это найдутся всегда.

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