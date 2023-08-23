Командная работа - это вовсе не игра слов, а понятный каждому смысл

Константин Зайцев, Председатель Правительства Иркутской области. Фото: Денис ДАВЫДОВ.

С Константином Зайцевым мы знакомы давно. И эта встреча - продолжение наших нескончаемых разговоров об Иркутской области. Разумеется, не об области вообще, а о конкретных событиях и проблемах, как принято говорить, сегодняшнего дня.

Константин Борисович Зайцев, председатель правительства Иркутской области, согласился ответить на мои вопросы.

СЛУХИ СЛУХАМИ, НО ИСТИНА ДОРОЖЕ!

- Константин Борисович, ходят слухи, что Вы по выходным дням ездите на своей машине, сами за рулем, и проверяете, как работают наши деньги. Далеко заезжаете?

- Ну почему же слухи… Это действительно так, я взял за правило периодически в выходные дни объезжать на личном автомобиле муниципальные образования. Довольно далеко забираюсь. Просто смотрю, какие там есть улучшения, как используются объекты, которые были профинансированы ранее. Могу сказать, что для меня это очень, очень важно - оценивать эффективность вложенных средств. Если все правильно и они работают, значит можно тот или иной опыт использовать дальше. Управленческие решения правительству приходится принимать постоянно.

- За Вами кортеж чиновников?

- Сама суть таких поездок именно в том, что важны мои личные впечатления без факторов, которые бы могли на них повлиять. Потом, когда мы разбираем, что я увидел, в дискуссиях появляются какие-то объяснения, предложения. Некоторые я принимаю, а некоторые требую доработать.

- Если обобщить все эти ваши неожиданные «наезды», какая картина складывается?

- Очень разная. Часто радуешься реализованным проектам - они реально работают, а значит, и средства потрачены не зря. Жителям области от них польза-польза. А где-то бывает, чего уж скрывать, печальная картина. Например, построили стадион, футбольное поле, а оно просто не используется и должным образом не обслуживается, даже траву забыли скосить. Ну, ясно же - деньги потратили, а организовать работу объекта забыли. Вот и напрашивается вопрос: для кого построили?

РАДОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

- Для председателя правительства в чем удовольствие - сделать хороший бюджет, собрать много налогов, отчитаться перед центром?

- Радость, когда выстраиваешь систему и независимо, кто будет работать после тебя, она работает. То есть система выстраивается не под личность, а она нацелена на то, чтобы те механизмы, которые были заложены, оставались стабильными, понятными для людей и, конечно, эффективными, другими словами, позволяли почувствовать отдачу.

ВЕРТИКАЛЬ? ГОРИЗОНТАЛЬ? ЕСТЬ ВСЕ И СВОЙ КОРИДОР ТОЖЕ!

- У нас существует вертикаль власти, вертикально интегрированные компании и так далее. Можно проводить самостоятельную политику, самостоятельную экономику на отдельно взятой территории? Или территория целиком и полностью зависит от общих схем, общих процессов?

- Конечно, мы следуем той федеральной повестке, которая есть. Но у нас всегда прорисовывается и свой коридор движения. Неслучайно сегодня в Российской Федерации власти разделены: есть федеральные, есть региональные и местные. Точно так же у местных властей есть свой коридор. Безусловно, большинство решений идет, как говорится, по вертикали - от центра до самого маленького поселения, а где-то у нас вырабатываются свои механизмы.

Давайте я приведу пример: буквально сегодня с прокуратурой искали пути, как нам быстрее решить вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам. Проблема связана не только с жильем, но и с тем, как эти ребята интегрируются во взрослую жизнь, насколько они успешно адаптируются. Вроде как из федерального центра у нас есть четкие критерии, что из федерального бюджета идет финансирование строительства жилья детям-сиротам и есть наше софинансирование. Но мы, видя, что у нас в Иркутской области история эта плохо реализовывалась, с 2020 года приняли свою региональную программу и финансируем ее из областного бюджета. И вот результат - мы серьезно сократили очередь на получение жилья.

- Закон позволяет Вам это делать?

- Безусловно. Это и есть тот коридор, которым мы пользуемся у себя сами. У нас есть свои программы, свои возможности решать ту или иную задачу самостоятельно, независимо от федерального бюджета. Есть! Нужно только не бояться искать решения и браться за их реализацию.

СТРАТЕГИЯ РАЗ! СТРАТЕГИЯ ДВА! СТРАТЕГИЯ ТРИ!

- Часто люди весьма иронично рассуждают про всякие стратегии социально-экономического развития, потому что на нашей памяти их было столько, что мы уже должны как сыр в масле кататься. Так, по Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года, которая была принята на сессии Законодательного Собрания региона, Вы выступали и говорили, что она разработана кабмином, то есть Вами и, следовательно, под Вашим руководством. И там говорилось, что к окончанию третьего этапа продолжительность жизни увеличиться с 69 до 82 лет, уровень бедности снизиться с 18 до 8%, среднемесячная заработная плата увеличиться с 42 до 135 тысяч рублей. И так далее. Подчеркиваю еще раз - это Ваши слова. Теперь вопрос: достичь этого реально?

- Мы в 2022 году приняли Стратегию. Работали над ней не только правительство Иркутской области и Законодательное Собрание, но и общественность, бизнес. Другими словами, Стратегию активно составляли, обсуждали и утверждали все представители общественно-политического и социально-экономического процесса. В рабочих группах мы сразу определились, что Стратегия - это тот флажок, до которого мы должны добежать. Конечно, с учетом резко меняющейся ситуации, экономической, социальной, безусловно, если мы увидим, что поменялись какие-то существенные условия, мы будем ее корректировать.

- Прошу прощения, но я, зная, что Вы не мечтатель, еще раз хочу спросить: Вы уверены, что мы достигнем этих целей?

- Да. Я не мечтатель, а человек практичный. Но мы должны ставить себе цели, пусть даже немного завышенные. Если не ставить цель, не будет движения вперед. Вот спортсмен ставит себе задачу, например, получить олимпийскую медаль. И он живет этой задачей всю свою спортивную карьеру. Так и здесь. Стратегия - не застывший документ, он во многом зависит от реальной ситуации. Будут, к примеру, хорошие доходы, увеличим финансирование спорта, культуры и т.д. А будем «проседать», значит, и подход скорректируем.

ОБЛАСТЬ В ЗЕРКАЛЕ ЭКОНОМИКИ: КАК ПОТОПАЛИ, ТАК И ПОЛОПАЛИ

- Как человек, который руководит правительством, образно говоря, - оркестром чиновников, отвечает за оперативную работу, скажите, как Иркутская область выглядит в экономическом плане?

- Неплохо мы выглядим. Нам удалось стратегию увязать с экономикой. Все взаимосвязано. Вот у нас младенческая смертность снизилась, уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Ничего не происходит просто так. Минздрав добился увеличения профилактических осмотров, и в связи с этим показатель продолжительности жизни в Иркутской области уже превысил 68 лет.

Стратегия - это, если хотите, полотно, где широкими мазками нарисована панорама наших желаний. Когда мы под это дело подводим строгие экономические расчеты, получается реальная картина жизни. Нужны больницы там-то и там-то, где-то детские сады, где-то спортивные комплексы, а вот здесь нужно все. Это уже практические шаги, после которых возникает равновесие в жизнедеятельности территории.

Порой нужно просто наладить производственный процесс на уже существующих объектах. Чаще всего именно здесь требуется настройка.

Мы сегодня многое перезагружаем, в том числе в подходах. Возьмем школьное дело. Раньше мы смотрели просто: территория просит школу, мы ставим ее в план, финансируем строительство и… не обращаем внимания на демографическую ситуацию. Сегодня мы это учитываем. Потому что примеров накопили предостаточно - школу строим, а демографические показатели в среднесрочной перспективе показывают значительный спад. Все. Денежки на ветер, они могли бы быть потрачены на другой объект в этой же территории.

Именно поэтому изучаем глубоко не только «сегодня», но и «завтра» и «послезавтра», горячо обсуждаем, где и что развивать. Отсюда нередко и непонимание, почему кто-то получает больше средств. Показательная картинка Иркутск и Иркутский район - только слепой не видит, что здесь идет огромный прирост населения и через пять, максимум 10 лет Иркутский район станет вторым по численности муниципальным образованием в Иркутской области.

- Сейчас еще и тепловую трубу протянут в Рабочем и Радищево, там начнется строительный бум.

- Да, действительно, из бюджета выделены значительные средства - 9,31 миллиарда рублей на тепловой луч по улице Баррикад и два объекта водоотведения. Соответственно, мы комплексно, вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым, подходим к развитию города. Мы дадим возможность поменять ветхое жилье на новое и современное, дадим возможность развития этой территории. Миллион квадратных метров жилья появится, это действительно очень масштабный проект.

Станислав Гольдфарб и Константин Зайцев. Фото: Денис ДАВЫДОВ,

ПРИАНГАРЬЕ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ МОИМ ДОМОМ

- Я всегда и везде говорю, что для меня и моей семьи Иркутская область - лучшая. Пусть простят меня за тотальный патриотизм к своему краю. На этой территории происходят удивительные события. Столько городов построили практически за несколько десятков лет: Братск, Саянск, Усолье-Сибирское, Байкальск. Да с какой мощной промышленностью. А какая история, культура!

А экономический рост. Возьмем настоящее время. Цифры подтверждают, кстати. За 2022 год рекордный показатель, связанный с инвестициями в основной капитал - 834 миллиарда рублей. Президент России отметил это, мы в передовиках, соседний Красноярский край обгоняем.

У нас рекордные налоговые поступления по прошлому году – два триллиона рублей налогов и сборов. Из них 1,7 триллиона направлены в федеральный бюджет - это третье место среди субъектов Российской Федерации.

Впрочем, здесь первенство не так важно. Иркутская область - это территория с большим потенциалом, экономическим, научным, образовательным, и все это нужно увязать.

- «Все это» выстрелило почему? Благодаря советскому наследию или это уже современная тенденция?

- Фундамент, безусловно, заложили наши предки. А как мы этот потенциал в современных условиях используем - это уже наша современная история.

- Очень активно заговорили о перерабатывающем производстве, мы сырья-то много добываем. Вся таблица Менделеева у нас имеется.

- Эти перспективы стали еще важнее, когда Россия начала испытывать беспрецедентное санкционное давление и, безусловно, появилась большая ниша возможностей, чтобы в Иркутской области шел первый и второй передел сырья. И у нас сегодня очень хорошо развивается машиностроение: у нас в Иркутской области два завода тяжелого машиностроения, которые показывают очень хорошие результаты, это Иркутский завод тяжелого машиностроения (ИЗТМ) имени Куйбышева и «Усольмаш» в Усолье-Сибирском. По ним хорошо прослеживается тенденция возрождения.

- Это заводы, которые в 1990-х годах практически не работали?

- Да, сегодня они получили новое дыхание и большой пакет заказов, в том числе экспортных. И наши институты поддержки оказывают им очень хорошую помощь.

ЗАГРАНИЦА, ЗАГРАНИЦА, ТЫ ДАВНО НАМ НЕ СИНИЦА!

- На практике наша область склонна к каким-то международным контактам, совместным проектам?

- Есть завод тест-полосок «Медтехсервис», такого нет больше нигде в России, и он готов обеспечить ими всю страну и делать поставки за границу. «Фармасинтез» также оказывает серьезное влияние на внутренний и внешний фармацевтический рынок.

Малые предприятия стремятся выйти за пределы региона и страны. У нас есть экспортный центр, следовательно, мы можем и обеспечиваем всестороннюю поддержку, в том числе методологическую и финансовую. В итоге внешнеторговый оборот Иркутской области растет.

- Если говорить о международных делах, я знаю, что у нас очень активная Торгово-промышленная палата, где очень опытный руководитель Алексей Соболь, у нас многочисленные контакты с нашими соседями. Как сейчас регион реагирует на внешнюю ситуацию? Как мы участвуем в общем развороте на Восток?

- Особенность нашего региона в том, что Иркутская область и раньше активно работала в этом направлении. А сейчас все только усиливается. Крупный бизнес, малые предприятия - экспортеры прежде всего ориентируется на азиатские рынки, и нам в этом смысле не нужно терять времени, уже четко выстроены взаимоотношения. Единственное, что нас сейчас придерживает и что мы пытаемся регулировать в ручном режиме, - это пропускная способность железных дорог. Ее явно не хватает. Стараемся лоббировать интересы наших предприятий в отгрузках. Чем больше товара они отправят, тем лучше будет развиваться территория.

- Тут вспоминается БАМ, тем более что скоро будет отмечаться 50-летие этой трассы. Мы много ждем от БАМа, поможет он?

- Да, если те планы и задачи, которые поставил Президент, будут выполнены, а я в этом не сомневаюсь, то пропускная способность в восточном направлении будет расширена. И мы тоже принимаем в этом участие, в частности, через подключение электроэнергии.

С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ НУЖНО АКТИВНО РАБОТАТЬ И УБЕЖДАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ТЕРРИТОРИИ. ЭТО НАШИ ЛЮДИ ТРУДЯТСЯ НА БОЛЬШИХ ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ

- Как Вы умудряетесь справляться с крупными корпорациями, с «олигархами», у которых интересы не всегда совпадают с интересами Иркутской области. Несомненно, там работает огромное количество наших земляков, но ведь у руководства таких компаний есть свое мнение?

- Здесь движение должно быть двухсторонним, конечно. Слово «олигарх» я бы заменил на «эффективных и успешных руководителей». Чем больше будет в Иркутской области крупных бизнес-единиц, тем лучше мы будем жить. С ними бывает не всегда просто, бывают недопонимания, но мы в рабочем порядке всегда находим точки соприкосновения и снимаем напряжение.

БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ИСКЛЮЧАЕТ ШАБЛОНЫ В УПРАВЛЕНИИ

- Тот, кто Вас знает, подтвердит, что Вы не очень уступчивый руководитель. Бывает ли такое, что какие-то вопросы приходится решать личным звонком?

- Механизмы разные. Я не могу сказать, что здесь есть какой-то один рецепт, к каждому нужен свой подход. Это касается как крупного бизнеса, так и муниципалитетов. У нас область очень большая, нельзя ко всем муниципалитетам применять одинаковый шаблон. Кому-то нужно развивать социалку, а кому-то экономику. Поэтому индивидуальный подход должен присутствовать.

Мы за пять лет почти в два раза увеличили объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам из областного бюджета на решение вопросов местного значения (на 30 млрд рублей). И вот эти мои поездки помогают получить обратную связь, правильно ли я воспринимаю ситуацию, которая сегодня в Иркутской области.

- Какие-то территории обижаются, всегда чего-то не хватает. Как Вы считаете, есть ли золотая середина, как реагировать на критику?

- Не в моих правилах бить кулаком по столу, хотя я действительно не самый уступчивый руководитель. С коллегами мы горячо дискутируем на совещаниях. Тем не менее критику я воспринимаю правильно, хотя она бывает разной. Коллеги подтвердят, я поощряю, если человек в рабочем порядке критикует и предлагает решение. Но если начинают использовать политические инструменты, то в таком случае, мне кажется, результата достигнуть всегда сложнее. Я бываю в территориях, хотя не так много езжу официально, как наш губернатор, у меня формат немного другой: я приезжаю в район, прошу мэра собрать коллег, глав поселений, председателей Дум, мы обсуждаем какие-то вопросы и потом проходит встреча без галстуков. Я призываю: говорите, что мы делаем не так, критикуйте; если не будете задавать острых вопросов, то мы и не выясним, на какой платформе сегодня находимся и куда двигаемся, вы не понимаете моих действий, а я, может быть, не так понимаю ваши. И никаких обид! Это работает.

ЗАКОН ПИСАН ДЛЯ ВСЕХ!

- Каждый чиновник подчиняется бюджету, правильно?

- Председатель правительства действует в рамках закона. Чтобы какие-то финансовые процессы запустить, нужно получить как минимум одобрение от депутатов Законодательного Собрания, которые согласовывают и принимают бюджет на очередной год или любое уточнение внутри года.

- Есть у Вас ощущение, что вот там-то меня не любят, неохота ехать?

- Я везде комфортно себя чувствую. Если мне нужно что-то узнать, еду сам, а если меня приглашают, то с удовольствием откликаюсь.

- Как достичь паритета, согласия, что ли, между муниципалитетами, которые в народе называют богатыми, и территориями, где исторически нет производства, крупной торговли?

- В 1990-е наша страна пошла по рыночному пути развития общества, но увы, типичное явление: бизнес уже давно живет по рыночным условиям, а вся социальная сфера очень тяжело трансформируется. Это объективно так, люди сложно воспринимают что-то новое и непонятное, да и денег надо много. Нас вот критикуют за госдолг, который то растет, то снижается. Госдолг сейчас растет, в 2021 году он составлял 14 миллиардов, а сегодня 21, и планируется, что еще увеличится.

Для чего мы это делаем? Мы берем внешние заимствования осознанно, под 0,1% и 3% годовых, и не у банков, а у государства. В банках это стоит намного дороже. Мы берем дешевые заемные средства, пользуясь такой возможностью. Эти деньги идут, прежде всего, на строительство школ, детских садов, больниц, домов культуры и т.д. Но деньги вернутся за счет роста экономики.

- То есть так: где есть почта и детский сад, там есть рабочая сила, появятся новые производства и налоги. Это ведь не самоцель - построить школу?

- Да, это не самоцель. Взять тот же Братск - промышленный центр Иркутской области. Там, несмотря на большую экономику, катастрофически не хватает набора социальных объектов, чтобы люди, которые сегодня наполняют бюджет области на производствах, могли дома окунуться в удобную и комфортную социальную сферу.

- Иначе они уедут, производства закроются и область недополучит средства?

- Именно так.

КАДРЫ ВСЕГДА РЕШАЮТ ВСЕ!

- Чего не хватает Иркутской области?

- Прежде всего, специалистов. Каждое бюджетное предприятие, хоть в образовании, хоть в медицине и даже в правительстве Иркутской области, испытывает кадровый голод.

- Что с этим делать? Это демографическая яма, итог последних 40 лет, когда население вымывалось?

- Я думаю, тут совокупность нескольких факторов, но мы сегодня очень активно поддерживаем среднепрофессиональные образовательные учреждения. Вот авиазавод, который начнет активно выпускать самолеты, тоже испытывает дефицит кадров. Мы с ними обсуждаем эти вопросы, есть целая программа, и мы делаем все, чтобы обеспечить их специалистами.

Я уверен, что и с этой темой справимся. Вспомните период пандемии. Тогда в течение года уровень регистрируемой безработицы доходил до 5,5% от численности рабочей силы региона. Благодаря консолидации работы регионального правительства с работодателями к началу 2021 года этот показатель снизился до 2,5%, к началу 2022-го он составил уже 1%, а к началу 2023-го - 0,8%. На данный момент этот уровень снизился до минимальных значений и составляет 0,7%. Стабилизации ситуации на рынке труда способствовал комплекс мероприятий, разработанный областным правительством в рамках исполнения Послания губернатора.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА + ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ - ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО!

- Я много раз слышал выражение «инициативное бюджетирование» - это что?

- Это интересный инструмент, который не зависит от чиновников. Мне эта история очень нравится. Я вижу, что жители тех или иных муниципальных образований реально сами инициируют, чтобы они хотели у себя поменять и развить. Чиновники максимально удалены от этого процесса, жители самостоятельно отбирают проекты, которые позволят решить их первоочередные проблемы. На эти цели за 13 лет выделено из областного бюджета более 8 миллиардов рублей. А это, образно говоря, не просто лавочки, это целые парки и многое другое. Где-то они интегрируются в общий большой проект - и финансирование идет из области. Плюс жители высказываются за дополнения к этому проекту - получается такой хороший комплекс. Мы будем и дальше поддерживать эту связь.

- Будет ли увеличиваться финансирование по таким программам?

- Больше заработаем - больше профинансируем, жадничать тут точно не станем. Правительство Иркутской области на депозитах деньги не держит.

ЕСЛИ БЫ Я ИМЕЛ, К ПРИМЕРУ, МИЛЛИАРД…

- Если бы вам дали денег, чтобы для Иркутской области построили, купили?

- Вложил бы все в людей. Железо без людей не работает, как и экономика. Любые деньги я бы вложил в развитие человека. Мне хочется, чтобы люди не уезжали из Иркутской области. Нужно создать среду, чтобы люди жили здесь. А с другой стороны, создать такие возможности, чтобы люди могли себя реализовывать. Побольше историй успеха!

А В ПРИАНГАРЬЕ ВСЕ СПОКОЙНО…

- В интервью 2006 года Вы сказали, «как любой пацан, я мечтал стать летчиком, космонавтом, выдающимся спортсменом, а когда стал постарше, то стала привлекать роль партийного деятеля. Я говорил родителям: «Буду Брежневым», на что они отвечали: «Ты будешь не Брежневым, а Зайцевым». Чем, собственно, роль партийного деятеля Вас привлекала и сейчас Вы участвуете в партийной жизни?

- Уже тогда понимал, что на важнейшие процессы сильно влияет именно этот инструмент - общественно-политическая работа. Партийная работа - это прежде всего глубокий анализ того, что можно и нужно сделать еще, как устранить препоны, рвануть, если хотите, вперед.

- У вас в биографии были исключительно политические должности, вы от них не уходили. Как оцениваете сейчас политическую ситуацию в Иркутской области, ведь политика влияет на всю нашу жизнь…

- Если говорить про политическую ситуацию, она сейчас очень стабильная. Я вижу, что люди перешагивают через личные амбиции ради общей командной истории. Посмотрите, пандемия 2020 года, тяжелейшее время, на этом никто не делал «политики», никто не ругался. Все партии работали в одной команде только для того, чтобы как можно больше создать условий для сохранения жизни людей. Тулунская история: и бюджетные организации, и политические силы, и бизнес - абсолютно все относились лояльно к тому, что бюджет был повернут в сторону Тулуна и Нижнеудинска. Потому что все понимали - людям нужна помощь, нужно восстановить жилье, инфраструктуру. Все участники процесса относились к этому с пониманием. СВО - это уже сейчас, мы опять видим, что все политические силы вместе работают на общее дело. Так что вполне правомерно говорить о «команде Приангарья», инициатором которой стал губернатор Игорь Иванович Кобзев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА - ЭТО ВОВСЕ НЕ ИГРА СЛОВ, А ПОНЯТНЫЙ КАЖДОМУ СМЫСЛ

- С момента прихода Игоря Кобзева на пост губернатора мы последовательно строим команду, в которой муниципальные образования не существуют отдельно от областной власти, не остаются брошенными наедине со своими проблемами и не противопоставляются друг другу.

Когда мы говорим «команда Приангарья», то понимаем - это команда губернатора. Это понятие не придумано к выборам, это суть нашей общей стратегии. Мы хотим, чтобы в области сформировалась большая команда единомышленников на всех уровнях. Не только в исполнительной власти, но и в местном самоуправлении. Я как раз один из тех, кто работает в этом направлении. А по итогам выборов, надеемся, в команду войдет и законодательная власть. Это наша общая цель.

Отношения со всеми муниципалитетами строим по одному принципу. У нас нет любимчиков и нет аутсайдеров. У нас не бывает личных предпочтений, мы определяем приоритеты, исходя из требований экономики. Каждое решение имеет свое экономическое обоснование.

Может так случится, что не все найдут себя в этой команде. Ничего страшного. Это нормально. Единственная наша идеология - это высокие профессиональные качества, работоспособность и умение поступаться личными интересами в пользу общих. Последний пункт вызывает больше всего сложностей. Но здесь каждый должен сделать свой выбор. Кто-то будет уходить, это уже происходит и будет происходить еще. Это тоже нормально. На смену придут другие игроки, более командные, и нам всем надо постараться, чтобы они были и более профессиональными.

Видимо, в сложные времена все объединяются, а когда наступают времена разговоров, то начинают смотреть по сторонам. Тут как раз главное - найти ту середину, чтобы всем было хорошо.

Если все политические силы «навалятся» на то, чтобы развивались наша родная Иркутская область, я уверен, тогда наш ВРП рос бы гораздо динамичнее. Я оптимист и уверен, мы способны договориться.

БАЙКАЛЬСКИЙ ФОРУМ ЕЩЕ ЗАЖЖЕТ ОГНИ

- У нас многие годы работал Байкальский экономический форум, нужны ли такие площадки для территории и есть ли перспективы возобновить его работу?

- Байкальский экономический форум был хорошей площадкой для обмена опытом, презентации наших возможностей, я полагаю, что возобновлять его нужно, хотя и не в таком формате. У нас сегодня есть площадки, которые проходят на интерактивной платформе, где информационность территории гораздо выше. Полагаю, мы должны входить в новые формы проведения - это онлайн-площадки, чтобы активнее популяризировать то, что происходит в Иркутской области. Один из последних примеров такого формата - Всероссийская ярмарка трудоустройства, в которой регион принял активное участие. В этом событии как раз применялись офлайн- и онлайн-форматы.

- Радужный взгляд на будущее Иркутской области? Все будет хорошо? У нас даже пожаров в этом году нет, правда, говорят, дождей было много…

- Когда мой зам, который отвечает как раз за эту сферу, сказал: «Пожаров нет», я попросил: «Сплюнь, пусть лучше идут дожди». Он даже обиделся и объяснил, что очень хорошо организовали профилактическую работу. И я с ним согласен: достаточно много средств вложили в то, чтобы изменить некоторые процессы, дабы не бороться с последствиями, а сделать упор именно на профилактику. И, конечно, мы сделали несколько реорганизационных вещей, подредактировали систему и «сильно» изменили многое из того, что связано с лесхозом, нашими государственными полномочиями. Природа да, нам помогает, но сегодня мы гораздо более подготовлены.

- Губернатор повлиял на ситуацию?

- У Игоря Ивановича действительно огромный опыт в этой сфере.

- Что вы желаете сами себе как председателю правительства и людям, которые живут в Иркутской области?

- Искренне желаю, чтобы стало как можно больше эффективных и успешных людей.

- Надолго связываете свою судьбу с Иркутской областью?

- Моя жизнь и работа всегда были связаны с Иркутской областью, так будет и дальше.