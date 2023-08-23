"Звезды на Байкале", выставка Серова и гастроли московского ТЮЗа: куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как везде успеть? Этот вопрос в сентябре станет актуальным для иркутян, которые любят быть в гуще событий. Кинопоказы, спектакли, концерты — один за другим. В пору составлять расписание, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. Рассказываем, куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 года.

Куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 года: афиша мероприятий

Музыкальное событие года

Десять дней, которые вновь будут волновать сердца поклонников музыки в Иркутске. «Звезды на Байкале» пройдут в областном центре с 5 по 14 сентября. В этом году в фестивале примут участие пять оркестров — один именитее другого. Каждый — особое событие. Так, 9 сентября иркутяне услышат произведения Сергея Рахманинова — оперы «Алеко» от Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Дмитрия Юровского и хора Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. Дирижер Юрий Башмет привезет в Иркутск авторскую версию «Фантастическая Кармен» — она прозвучит 13 сентября.

«Звезды на Байкале» пройдут в областном центре с 5 по 14 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Организатор и идейный вдохновитель фестиваля Денис Мацуев исполнит 8 сентября новую сольную программу с произведениями Шумана, Штрауса и Скрябина. Премьеры от Мацуева — одна из традиций фестиваля.

Стоимость билетов разнится в зависимости от концертной площадки и программы. Минимальная цена — 700 рублей, при этом на ряд событий действует Пушкинская карта.

«Сияние России»

А еще куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 года? В этом году на месяц раньше обычного в регионе пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России» — с 3 по 14 сентября. За 30-летнюю историю праздника он стал важной частью культурной жизни Иркутской области. В программе в этом году немало мероприятий, включая кинопоказы, встречи с писателями, концерты. К примеру, 19 сентября в филармонии состоится вечер духовной музыки «Святой из села Анга». Еще одна составляющая — выставка «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I». В экспозиции — 40 уникальных икон из фондов Московского музея имени Андрея Рублева. Публику приглашают со 2 сентября в главное здание художественного музея на Ленина, 5.

На месяц раньше обычного пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России» — с 3 по 14 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерты на берегу Ангары

В первые выходные осени в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» будет по-особому музыкально. Эстрадно-джазовый оркестр представит две программы. Сначала для тех, кто не прочь потанцевать, в субботу, 2 сентября, прозвучат самые динамичные композиции прошедших двух джазовых сезонов, а в воскресенье, 3 сентября, на концерт ждут желающих умиротворения — оркестр исполнит релаксирующую музыку, которая дает возможность помечтать. Особую атмосферу создадут старинные постройки, первые краски осени и вид на Ангару. Главное, чтобы погода не подвела. Приобретая билеты, можно воспользоваться Пушкинской картой.

С любимыми не расставайтесь

Запоминающимися обещают стать гастроли в Иркутске Московского театра юного зрителя. Коллектив будет гостем на сцене ТЮЗа имени Александра Вампилова с 15 по 22 сентября.

Гастроли откроет спектакль «С любимыми не расставайтесь». Он был номинирован на театральную премию «Золотая маска» сразу в четырех категориях. Для зрителей помладше покажут детскую классику — «Волк и семеро козлят», где звучат знаменитые и любимые песни Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина. 19 и 20 сентября на сцене ТЮЗа покажут спектакль «Пять шагов до тебя» по пьесе американского драматурга Леонарда Герша. Стоимость билетов, в зависимости от постановки, — 400 — 1500 рублей.

Праздник шишки

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» начнет новый сезон с 1 сентября премьерным спектаклем «Праздник шишки». «Когда зеленое море тайги стало рыжим, пришло время шишку бить. Так мужики называют этот промысел. Тайга обнажает сущность человека, видит его насквозь, всю правду или неправду», — такова идея сюжета таежной сказки. Специально для спектакля в фойе разместят инсталляцию из природных материалов, собранных во время творческой экспедиции на реку Снежную. «Праздник шишки» адресован зрителям от 16 лет и старше.

В сентябре «Аистенок» тоже примет гостей: с 20 по 24 сентября на его сцене выступит Камчатский театр кукол. Коллектив познакомит маленьких иркутян с постановками «Приключение Мидии», «38 попугаев», «Муха-цокотуха» и «Сказка про настоящую птицу».

Выставка гения

«Пушкин в живописи» — так говорят о Серове, художнике столь же гениальном и любимом публикой. Его работы из собрания Государственного Русского музея впервые будут представлены в Иркутске с 8 сентября по 12 ноября. При всем многообразии тем, в которых ярко проявился талант Серова, славу ему принесли в первую очередь портреты. Кто ж не знает его картину «Девочка с персиками»! Всего в экспозиции будет представлено 47 произведений живописи и графики из столичной коллекции, плюс пять произведений из фондов Иркутского художественного музея. Разместится выставка в Галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23.

Кинофестиваль приглашает

Выбирая, куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 года, не забудьте следующее мероприятие. «Человек и природа» — этот кинофестиваль уже стал визитной карточкой Иркутска. В этом году на него поступило рекордное количество заявок — 912 из 72 стран мира. В конкурсную программу жюри отобрало 32 работы. Фестиваль пройдет в Иркутске с 19 по 30 сентября. Расписание пока еще согласовывается, но традиционно в программе встречи с известными деятелями кино и авторские премьеры.

О любви и фантастических путешествиях

Творческий настрой в Иркутске поддержит и Международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. С 18 по 24 сентября сцена драматического театра будет отдана многочисленным гостям. Так, Санкт-Петербургский театр «Мастерская» откроет фестиваль постановкой «Утиная охота», а 19-го он же представит свое прочтение пьесы «Прошлым летом в Чулимске». Затем свое творчество покажут коллективы из Ачинска, Зеленограда, Новокуйбышевска, Екатеринбурга, Могилева и Сухума. Минимальная стоимость билетов на фестивальные спектакли — 100 рублей. Как говорится, спешите видеть.

Выбор, куда сходить в Иркутске в сентябре 2023 года, действительно большой.

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