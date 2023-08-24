Стал известен диагноз 26 детей, которые отравились в лагере «Байкальский бор» в Бурятии

Из детского лагеря «Байкальский бор» в Бурятии госпитализировали шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером в детский лагерь «Байкальский бор» выехала бригада медиков. Там по неизвестным причинам отравились 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Медики осмотрели всех 206 детей, которые находились в лагере. Сначала на недомогания жаловался 21 воспитанник, и вот известно уже о 26 заболевших, у которых выявили острое кишечное заболевание. Среди отравившихся, у шестерых поднялась температура, в связи с этим пострадавшие были отправлены на госпитализацию. Там детям оказали медицинскую помощь в полном объеме, - сообщают в правительстве.

Сейчас устанавливаются все факторы и пути передачи заболевания. До тех пор пищеблок в лагере не работает. Учреждение тоже закрыли для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. А детей отправили в Улан-Удэ.