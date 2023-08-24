"Отдаленный этот край близок моему сердцу": в Иркутске открылась выставка о развитии железных дорог во времена Романовых Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева 24 августа открылась передвижная выставка, посвященная развитию железных дорог в России под покровительством Романовых. На стендах - подробная история создания самой длинной железной дороги в мире, Транссибирской магистрали. Представлены старинные фотографии, карты и портреты людей, стараниями которых транспортная артерия связала нашу огромную страну. Отдельный стенд посвящен столице Приангарья, ведь наш город тоже тесно связан с династией Романовых.

Выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

"Отдаленный этот край близок моему сердцу", - так писал император Александр III в 1882 году в телеграмме в Иркутск по случаю 300-летия присоединения Сибири к России. В годы правления Романовых наш город стал одним из ведущих на территории от Урала до Тихого океана. Его называли "Сибирский Петербург", "Восточный Париж", "Сибирские Афины". Императорский дом был заинтересован в его процветании. В июне 1891 года наследник цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, посетил город, возвращаясь из поездки на Восток. А еще спустя пять лет здесь начали строить участок Транссиба, ведущий к Байкалу. С появлением железной дороги и вокзала стратегическое значение города выросло, так как увеличился товарооборот и окрепла экономическая связь с европейской частью страны.

Иркутская область стала 26 регионом-участником проекта "Императорский маршрут" Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Память об этом важно бережно хранить и передавать следующим поколениям. Поэтому знаковый момент - включение Иркутской области в федеральный культурно-исторический туристический проект "Императорский маршрут". Сразу после открытия выставки трехстороннее соглашение подписали губернатор региона Игорь Кобзев, заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

- Без истории нет будущего. Эта выставка как раз позволяет узнать, как развивалась наша территория, - подчеркнул губернатор Игорь Кобзев. - Визит будущего правителя империи дал возможность для дальнейшего развития Иркутска и появления всего, что мы сегодня имеем: в том числе, это большой научно-образовательный, экономический, промышленный потенциал. Уверен, то, что Иркутская область стала 26 регионом-участником проекта "Императорский маршрут", сделает нашу территорию еще более узнаваемой. Мы должны чтить свою историю и понимать, как развиваться дальше.

- Это настоящий праздник - побывать в Иркутске и воочию увидеть все, о чем раньше знали только по документам и фотографиям, создавая экспозицию. Впечатляет и сам город, и заинтересованность местных жителей в том, чтобы знать и хранить свою историю, - отметила Анна Громова. - Взять хотя бы ювелирно сделанную Кругобайкальскую железную дорогу с ее многочисленными тоннелями и мостами - это то, чем действительно стоит гордиться.

Эта выставка как раз позволяет узнать, как развивалась наша территория Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

К слову, этим летом областной художественный музей проводил выставку, посвященную 410-летию восшествия Романовых на престол. Директор музея Наталья Сысоева рассказала, что в Иркутске также разработан маршрут, который знакомит с местами, связанными с династией. Кроме того, в 2023 году планируется начать съемки фильма под названием "Один день из жизни Николая" о визите будущего императора.

СПРАВКА "КП"

Об экспозиции

Выставка создана научным коллективом Фонда ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории РАН. Экспонируется при поддержке ОАО «РЖД». Путешествует по восьми регионам страны, открытие уже прошло в Тюмени, Омске, Чите, а теперь и в Иркутске. Экспозиция останется в нашем регионе и будет представлена в других городах и районах.