Это надо видеть: в Иркутске скоро откроется выставка работ Валентина Серова

Серов В.А. Баба в телеге. 1896. Холст, масло. Фото: Иркутский областной художественный музей.

Осталось совсем немного времени до большого события в культурной жизни Иркутска. С 7 сентября в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея откроется выставка работ Валентина Серова, русского художника-классика, непревзойденного портретиста и новатора.

Его работы являются большой ценностью и украшают самые изысканные музейные и частные коллекции. «Девочка с персиками», портрет Мики Морозова, портрет Зинаиды Юсуповой, портрет Ермоловой… - пожалуй, эти полотна узнает каждый. И в то же время Серов писал такие произведения, как «Похищение Европы», «Зима в Абрамцеве», «Лошади на взморье», «Баба с лошадью»...

Серов В.А. Петр I на псовой охоте. 1902 Бумага на картоне, темпера, графит, гуашь. Фото: Иркутский областной художественный музей.

Талантливый ученик Ильи Репина и выросший на идеалах знаменитых передвижников, Серов уже в 16 лет поступил в Академию художеств, но не смог доучиться там до конца - одолела рутина. Тем не менее за свою жизнь он создал немалое количество полотен (сейчас на международных аукционах они стоят миллионы долларов!). Есть даже такой интересный натюрморт, который Серов и Репин писали с одной натуры: «Яблоки и листья» можно увидеть в двух вариантах, а именно в исполнении двух русских гениев живописи.

Серов В.А. Портрет Александра III с рапортом в руке. 1900 Холст, масло. Фото: Иркутский областной художественный музей.

В Иркутск приедет коллекция работ Валентина Серова из Государственного Русского музея. Кстати, если вы хотите узнать больше интересных фактов о художнике и его произведениях, обязательно найдите запись программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» - Иркутск» на сайте radiokp.ru. Гостями программы стали министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующая кафедрой ювелирного дизайна и технологий ИРНИТУ Раиса Лобацкая и директор Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева Наталья Сысоева. Таких интересностей точно не найдешь ни в каких электронных справочниках!

Серов В.А. Портрет великого князя Михаила Александровича. Этюд. 1893 Холст, масло. Фото: Иркутский областной художественный музей.

Выставка Валентина Серова будет работать в Иркутске с 7 сентября по 12 ноября в Галерее сибирского искусства ИОХМ имени В.П. Сукачева (ул. Карла Маркса, 23). Билеты лучше приобрести заранее, и удобнее это сделать с помощью QR-кода. Кстати, для школьников и студентов вход доступен по Пушкинской карте.

Телефон для справок и записи на экскурсии: 8 (3952) 33-43-89.

Серов В.А. Портрет князя Ф.Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона. 1903 Холст, масло. Фото: Иркутский областной художественный музей.

Еще одна выставка, которую посчастливится увидеть иркутянам этой осенью, - творческий проект «Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I», который организует Фонд развития Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева «Древнерусское наследие» совместно с Иркутским областным художественным музеем имени В.П. Сукачева. Экспозиция обещает быть грандиозной, ведь ради нее приходится полностью обновлять интерьер одного из залов музея. В коллекции - иконы разных лет и течений, многие из которых неоднократно подвергались опасности быть уничтоженными - и не только во времена революции!

На выставке будет представлено 40 произведений из фондов Музея имени Андрея Рублева: это иконы последней четверти XVII века - первой трети XVIII века, как раз в годы правления Петра Великого. Уникальные произведения, многие из которых чудом удалось сохранить!

Выставка будет проходить со 2 сентября по 13 ноября в главном здании ИОХМ имени В.П. Сукачева (ул. Ленина, 5). Обязательно позаботьтесь о билетах заранее!