Жителям Иркутска покажут обновленную версию фильма "Хатико"

Канэто Синдо, японский классик киноиндустрии, стал известен благодаря своим сценариям к фильмам "История Хатико" (1987) и "Хатико. Самый верный друг" (2008). Кто не знает эту добрую, искреннюю, преданную историю? Пожалуй, таких нет, Хатико известен по всему миру. Сейчас же жителям Иркутска представят обновленную версию этого трогательного фильма.

- История Хатико прошла через века и до сих пор она вдохновляет людей. Ему посвящают песни, устанавливают памятники и называют рестораны и кафе в его честь. В честь столетия рождения Хатико был снят новый фильм, который стал подарком для всех его поклонников. Эта новая версия истории о любви, доброте и преданности уже заработала более 45 миллионов долларов в мировом прокате, - говорят продюсеры и сценаристы обновленной версии кинокартины.

Режиссер фильма, Сюй Ан, говорит о том, что хотя сюжет о человеке и собаке уже известен, весь фильм передает историю через образы и звуки. Фильм исследует процесс разделения людей и то, как каждый из участников прощается с собой или своей эпохой. Хатико в этом фильме представлен необычной для многих акита-ину, а китайской сельской собакой, которая верна и мила, но одновременно насторожена и чувствительна. В фильме было задействовано три собаки, которые прошли путь от боязни людей до полного доверия и совместной работы в сложных условиях. После окончания съемок они были забраны в новые семьи, где обрели новый дом и любовь.

Главную мужскую роль в этом фильме сыграет Фэн Сяоган – известнейший актер, режиссер, сценарист и продюсер Китая. На его счету 19 ролей. Кроме этого, он как режиссер снял 23 фильма. Его фильм «Молодость» (2018) был назван «Лучшим фильмом» по версии Азиатской киноакадемии.

Что касается главной женской роли, то ее исполнит Джоан Чэнь снималась в культовом сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», а также его фильме «Твин Пикс: сквозь огонь», фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император», в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Байки из склепа».

Фильм выйдет в прокат уже с 31 августа 2023 года.