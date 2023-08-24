В Иркутске новшества в сфере образования коснутся учеников разных классов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранцы собраны, канцелярия закуплена, школьная форма отглаженная висит в шкафу. До начала нового учебного года остались считанные деньки. Каким он будет для ребят, какие нововведения готовит ученикам? В этот раз в первый осенний день в регионе за парты сядут 347 тысяч учеников (кстати, это больше, чем в минувшем году на четыре тысячи – прим. авт.), в их числе 36 тысяч первоклассников. Узнали в министерстве образования Приангарья, что изменится в школах Иркутска с 1 сентября 2023.

Что изменится в школах Иркутска с 1 сентября 2023

Новые учебники по истории

В Иркутскую область к началу учебного года доставят новые учебники по истории для старшеклассников. Ученики 10-х и 11-х классов будут заниматься уже по ним.

- В региональном бюджете на приобретение новых учебников истории для 10 и 11 классов всех общеобразовательных организаций Иркутской области предусмотрено 24 миллиона рублей, мы их закупаем централизованно и ждем в ближайшие дни, - рассказал пресс-службе регионального минобра министр образования Приангарья Максим Парфенов.

Обучение будет проходить по единой федеральной основной образовательной программе от министерства просвещения России, нововведения эти относятся ко всем школам страны.

Новые занятия с 6 класса

И это не все, что изменится в школах Иркутска с 1 сентября 2023. Специалисты отметили, новшества в наступающем учебном году коснутся не только старшеклассников. Начиная с 6 класса, юным иркутянам будут помогать определяться с выбором будущей профессии. В школьное расписание добавят новые занятия, получившие название «Россия – Мои горизонты».

- Школьникам предложат различные активности, которые помогут им определить свои склонности и выбрать будущую профессию, - отметили в министерстве образования Иркутской области. – Проводить уроки, направленные на профессиональную ориентацию, будут по четвергам. Посещение их должно быть обязательным.

Возвращение серебряной медали

Еще что изменится в школах Иркутска с 1 сентября 2023? За хорошую учебу снова станут давать серебряную медаль. Награды таким достоинством (при условии, что в аттестате не более двух четверок, остальные - пятерки – прим. авт) за учебу старшеклассникам вручали до 2014 года. Спустя десять лет отличившихся выпускников снова начнут поощрять медалями «За особые успехи в учении» II степени.

Пока это все, что изменится в школах Иркутска с 1 сентября 2023. Кстати, накануне сообщалось, что букеты в Иркутской области оказались одними из самых дорогих в Сибири и вошли в пятерку таковых по стране. Как говорят флористы, цена высока из-за того, что все цветы импортные. Корреспондент КП-Иркутск узнала у специалистов 5 способов сэкономить на цветах и при этом порадовать учителя.

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