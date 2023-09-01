В Иркутском политехе отметили День знаний. Фото: Пресс-служба ИРНИТУ

Традиционно празднование 1 сентября в Иркутском политехе прошло торжественно и ярко. Перед 3,5 тысячами зрителей – студентами и их родителями - выступили вокальные и танцевальные коллективы университета, спортивные команды. Сцену украсили ростовые фигуры и фейерверки-фонтаны.

Фото: Пресс-служба ИРНИТУ

- Особенно хочу поздравить наших первокурсников! Не бойтесь ставить амбициозные цели, старайтесь выходить за рамки привычного и понятного. Не переставайте совершенствоваться. Цените время, проведенное в стенах университета. Делайте каждую свою минуту не только интересной, но и полезной, - обратился к студентам ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Отдельно хочу поблагодарить за добросовестный труд и поздравить с праздником наших педагогов, ветеранов, профессоров, молодых преподавателей – всех, кто задействован в учебном процессе, кто передает свои знания и опыт, кто работает со студентами. Хочу пожелать всем, здоровья, успехов, оптимизма, вдохновения и отличного настроя на новый учебный год.

Фото: Пресс-служба ИРНИТУ

Первокурсниками ИРНИТУ сегодня стали свыше 4000 человек. Сегодня они принимали поздравления от мэра города Иркутска Руслана Болотова, от министра по молодежной политике Иркутской области Маргариты Цыгановой, от представителей предприятия – Иркутского авиазавода, компаний «Медтехсервис» и «Полюс». Как известно, Иркутский политех является кузницей кадров для ведущих предприятий и центром многих научных разработок. Так Ольга Назарова, руководитель группы по связям с общественностью компании «Полюс Вернинского» сообщила о запуске первого отечественного концентратора на Вернинской золотоизвлекательной фабрике, в разработке которого приняли участие ученые ИРНИТУ.

Ольга Назарова. Фото: Пресс-служба ИРНИТУ

- Это весомый вклад в укрепление плодотворного и давнего сотрудничества между предприятиями «Полюса» и большой политеховской семьей. Мы проводим совместные лекции, организовываем стажировки, с большим удовольствием принимаем выпускников на работу. В «Полюс Вернинском» работают 106 выпускников ИРНИТУ. Сегодня Вернинское является лидером золотодобычи Бодайбинского района и Иркутской области. При этом расположенное рядом месторождение Сухой Лог является одним из крупнейших по разведанным запасам золота в мире. И могу предположить, что многие из сегодняшних первокурсников свои первые шаги в профессии сделают, как раз осваивая Сухой Лог – главный гринфилд проект «Полюса». От имени Игоря Цукурова, почетного профессора ИРНИТУ, управляющего директора «Полюс Вернинского» и «Сухого Лога» и нашего коллектива разрешите передать вам самые искренние слова поздравления с началом нового учебного года. Для первокурсников – это не просто календарная дата, это начало новой, интересной, насыщенной жизни. Пусть перед Вами расстилаются широкие дороги, открывается множество дверей! И спасибо вам, политеховцы, за этот фантастический праздник знаний, - сказала Ольга Назарова.