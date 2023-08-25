Что произошло в Иркутске в ночь на 25 августа 2023 года: последние новости Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагическое происшествие случилось вечером 24 августа на Пляжном заливе Братского водохранилища в городе Братске. Мужчина 1980 года рождения утонул, несмотря на то, что место не предназначено для купания и на берегу установлен знак «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО». Очевидно, что он проигнорировал предупреждение.

В Братске перед судом предстанет сотрудник МЧС, которого обвиняют в халатности, что привело к гибели двух людей. По версии следствия, утром 7 мая 2022 года обвиняемый вышел на дежурство и получил информацию о возгорании. Он самонадеянно полагался на органы местного самоуправления и не принял участия в координации работы добровольной пожарной команды, хотя это было его обязанностью по должности.

В Иркутске в скором времени будет открыто новое учебное заведение - суворовское военное училище, в которое планируется принять 420 студентов. Распоряжение о создании этого учебного заведения было подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.