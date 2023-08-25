Пожар на судне «Хакусы» произошел в Листвянке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судно «Хакусы» загорелось в Листвянке 24 августа. Скорее всего, возгорание произошло в камбузе во время приготовления пищи. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Возгорание оперативно ликвидировали. Пассажиры при пожаре отсутствовали, никто не пострадал, - рассказывают в прокуратуре.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности на судне, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в нежилом двухэтажном доме, который ликвидировали на улице Баррикад.

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