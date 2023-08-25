Облил бензином и поджег: жителя Иркутской области осудят за жестокое убийство жены и двоих маленьких детей

Дело жителя Качугского района об убийстве детей и их матери направили в суд Фото: СУ СКР по Иркутской области

Прокуратура Иркутской области направила в областной суд уголовное дело об убийстве четырех человек. Мужчина с особой жестокостью расправился со своими двумя детьми и жены, а также покушался на жизнь пятимесячного сына.

- 5 февраля 2022 года житель Качугского района будучи пьяным, на почве ревности облил горючей жидкостью свою сожительницу, детей и поджег. Два ребенка погибли на месте, сгорая заживо. Им было всего 2 и 4 года. Женщина и ее 5-месячный сын попали в больницу с ожогами. Спустя восемь месяцев потерпевшая умерла. А мужчину обвинили в убийстве трех человек, - об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Поджигателя задержали по горячим следам и возбудили против него сразу несколько уголовных дел.

КП-Иркутск писала ранее об этой трагедии, которая унесла жизни трех человек. Пара сожителей проживала вместе, оба присматривали за хозяйством, но за последние годы жизни в полицию все чаще поступали жалобы на мужчину, якобы тот грозился убить свою возлюбленную, но до рукоприкладства дело не доходило. Поэтому ни одного заявления на него женщина так и не написала.

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