В Иркутске проходит первый форум ТОСов. Фото: Анна СУРЖАНСКАЯ.

Первый форум для организаций территориального общественного самоуправления проходит в Иркутске. Так называемые ТОСы собрались в библиотеке имени Распутина, чтобы поделиться опытом и обсудить с экспертами перспективы развития областного центра по нескольким направлениям.

Возможности для роста

Буквально несколько лет назад такие объединения граждан больше напоминали клубы по интересам: местные активисты собирались, чтобы обсудить исключительно жилищно-коммунальные дела. С этого малого и началось. Провести общее собрание собственников в многоквартирном доме, добиться ремонта подъездов, вместе высадить цветы и деревья. Постепенно масштабы росли. Начали появляться проекты полного переустройства дворов, для которых искались (и находились!) спонсоры. Начали проводиться локальные мероприятия - от субботников до праздников двора. Появились свои лидеры и профессионалы.

Теперь общественные объединения становятся одной из форм управления жизнью, причем очень персонифицированной, ведь в ТОСе все знакомы лично, живут рядом и заинтересованы в одном и том же. Первые шаги на поприще управления общим имуществом для многих становятся определяющими в выборе жизненного пути и новой возможностью влиять не только на состояние собственного двора, но и всего микрорайона, округа и даже города.

Неслучайно сегодня на форуме обсуждаются такие глобальные темы, как развитие транспортной системы города, патриотическая работа, культурные проекты и даже работа с молодежью. Приехали на форум и эксперты из других регионов России. Они рассказывают о возможностях привлечения инвестиций для ТОСов, которые могут участвовать в различных грантовых конкурсах.

Команда единомышленников

ТОС - это не просто собрание соседей. Это общественное объединение, которое может иметь статус юридического лица и действовать в интересах определенной территории. В Иркутске сейчас существует 79 таких организаций и многие из них работают уже долгие годы. Как отметила заместитель секретаря городского отделения по проектной деятельности партии «Единая Россия» Светлана Колотовкина, такие сообщества необходимы для трансляции интересов жителей:

- Когда мы говорим о команде губернатора, команде Приангарья и о том, что необходимо объединиться для работы в интересах региона, речь идет не только о представителях органов власти. Это понятие гораздо шире. Важно, чтобы к команде присоединился бизнес, особенно крупный, работающий в регионе. Мы уже видим такие примеры. Также важно, чтобы включились общественные объединения и органы территориального общественного самоуправления. Нам необходимо создать самый широкий круг взаимодействия и взаимопомощи на всех уровнях. Именно с помощью общественных объединений возникает возможность перейти от вертикали власти к вертикали сотрудничества.

Начатые губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым системные преобразования опираются на профессионалов во всех сферах жизни. И ТОСы входят в ряд институтов общества, на которые опирается команда губернатора для привлечения талантливых, неравнодушных и заинтересованных в развитии специалистов.