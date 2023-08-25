«Потеряла ребенка и мужа»: история сибирячки, которая после трагедии начала новую жизнь и преобразилась до неузнаваемости

- Сейчас я понимаю, что проблемы с лишним весом начались у меня еще в детстве, - начинает свою историю 43-летняя Юлия Иванец. – В 11 лет я осталась сиротой, мама умерла от онкологии. Она растила меня одна, без отца. Моим воспитанием занялась бабушка. У нее был очень тяжелый характер, она держала меня в «ежовых рукавицах». К примеру, мне не разрешалось присесть днем на диван, а прогулки разрешались только под ее чутким контролем. Я чувствовала себя одинокой и несчастной…

Сейчас я понимаю, что проблемы с лишним весом начались у меня еще в детств

Свои переживания и эмоции маленькая Юля научилась «заедать». Чаще всего это была картошка, макароны, хлеб и сладости. В 11 лет вес девочки достигал уже около 70 килограммов, она заметно выделялась среди своих сверстниц.

Сибирячка окончила школу, получила диплом юриста и начала строить карьеру по специальности. Параллельно с этим в 23 года вышла замуж. Казалось, вот оно, счастье! Но судьба будто испытывала Юлию на прочность.

Сибирячка окончила школу, получила диплом юриста и начала строить карьеру

Потеряла ребенка, мужа и веру в себя

- В 28 лет у нас с мужем должен был родиться наш первенец, наша дочь, - рассказывает Юлия. – Но девочка умерла в родах. Я очень долго винила себя, врачей…

Несмотря на то, что через два года супруги смогли снова стать родителями и у них родился здоровый сын, боль от пережитой трагедии постепенно разрушала их отношения. Не складывалось у сибирячки и в карьере. Юлия перестала получать удовольствие от работы и с каждым днем все сильнее ощущала, что «выгорает» от своей профессии. Из-за постоянных стрессов и «заедания» проблем сибирячка начала набирать лишние килограммы. При росте 167 сантиметров вес женщины достигал 96 килограммов.

- Самое сложное время моей жизни пришлось на период от 33 до 38 лет. Я чувствовала полное неудовлетворение из-за работы, из-за проблем в семье, когда видела свое отражение, - признается Юлия. – Я была безумно раздражительна, плаксива. Я избегала контактов, никого себе не подпускала. Обозлилась на себя и на весь мир!

В какой-то момент сибирячка поняла, что так больше продолжаться не может. Спустя 10 лет семейной жизни, Юлия подала на развод и задумалась о том, чтобы сменить сферу деятельности. Женщина получала огромное удовольствие от общения с детьми и попробовать себя в роли учителя. Юлия устроилась в школу, где преподавала правоведение.

- Мне стало чуточку легче. У меня сменился круг общения, я чувствовала, что меня начали ценить как специалиста. Стала больше радоваться жизни. Я также смогла уйти в терапию и проработала свои детские проблемы, - рассказывает Юлия.

Свои переживания и эмоции маленькая Юля научилась «заедать».

Желание познать себя привело к тому, что сибирячка получила два дополнительных образования в сфере клинической психологии и сексологии. Юлия начала профессионально помогать мужчинам и женщинам решать проблемы, ведет частную практику.

Научилась следить за рационом

Вступить в борьбу с лишним весом и преобразить свою внешность сибирячке помог… разрыв отношений.

- Я познакомилась с мужчиной, с которым у нас завертелся роман, - рассказывает Юлия. - Но, к сожалению, мы расстались. Я очень долго переживала по этому поводу, начала «сохнуть от любви» и худеть….

Сибирячка рассказывает, что, переживая болезненный разрыв отношений, она испугалась, что может снова вернуться в депрессию, и чтобы избежать этого, в ноябре прошлого года решила принять участие в двух онлайн-марафонах одного из популярных фитнес-тренеров.

- Я начала следить за рационом, приучилась пить много воды, перешла овощи и фрукты, отказалась от сахара и кофе. Но сложнее всего было исключить из своего питания сладкое, так как я обожаю пирожные и торты, - признается сибирячка. – Заменяю потребность в сладком изюмом, сухофруктами, курагой. Если покупаю шоколад, то только горький.

К правильному питанию также добавилась и физическая нагрузка. Кроме онлайн-тренировок сибирячка приобрела абонемент в тренажерный зал. Постепенно труды начали приносить результаты. Цифры на весах становились все меньше, начали уходить объемы. Сейчас вес Юлии 75 килограммов.

«Потеряла ребенка и мужа»: история сибирячки, которая после трагедии начала новую жизнь и преобразилась до неузнаваемости

- Конечно, есть еще куда над чем работать, хочу видеть на весах цифру 72. Думаю, это будет моим идеальным весом. Слишком худой я быть не хочу, - рассказывает сибирячка.

– Меня очень вдохновляют изменения, которые произошли со мной за это время. Я обновилась внутренне и внешне. У меня поменялось отношение к жизни. Я стала больше любить и ценить себя! А многие знакомые, встретив меня на улице, не узнают и вовсе!