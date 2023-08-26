Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2023 3:17

Под Иркутском завершены поиски пропавшей во время сбора грибов женщины

Пропавшую в лесах Иркутского района пенсионерку нашли живой
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Под Иркутском завершены поиски пропавшей во время сбора грибов женщины

Под Иркутском завершены поиски пропавшей во время сбора грибов женщины

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сезон сбора ягод и грибов в Приангарье совпадает с резким ростом числа пропавших без вести в лесах. Так, в Иркутском районе были объявлены поиски 82-летней женщины. Она ушла в лес в районе деревни Худякова Голоустненского тракта. При этом пенсионерка была не одна, на тихую охоту между садоводствами «Искра» и «Жарки» отправилась вместе с пожилым мужчиной. Но в отличии от спутника домой сибирячка не вернулась.

- На поиски незамедлительно отправились сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 Межмуниципального управления МВД России Иркутское и бойцы отряда 111.62, специализирующегося на поиске людей. Вместе они прочесывали местность до самой ночи, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщину нашли волонтеры.

Женщину нашли волонтеры.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К счастью, в чаще выбившаяся из сил пенсионерка услышала крики волонтеров и отозвалась на них. Ее обнаружили в низине у ручья, укутали в термоодеяло и вынесли в ближайший населенный пункт, после чего передали медикам. Те заключили - жизни и здоровью сборщицы грибов ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал

КАРТИНА ДНЯ