Под Иркутском завершены поиски пропавшей во время сбора грибов женщины Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сезон сбора ягод и грибов в Приангарье совпадает с резким ростом числа пропавших без вести в лесах. Так, в Иркутском районе были объявлены поиски 82-летней женщины. Она ушла в лес в районе деревни Худякова Голоустненского тракта. При этом пенсионерка была не одна, на тихую охоту между садоводствами «Искра» и «Жарки» отправилась вместе с пожилым мужчиной. Но в отличии от спутника домой сибирячка не вернулась.

- На поиски незамедлительно отправились сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 Межмуниципального управления МВД России Иркутское и бойцы отряда 111.62, специализирующегося на поиске людей. Вместе они прочесывали местность до самой ночи, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщину нашли волонтеры. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К счастью, в чаще выбившаяся из сил пенсионерка услышала крики волонтеров и отозвалась на них. Ее обнаружили в низине у ручья, укутали в термоодеяло и вынесли в ближайший населенный пункт, после чего передали медикам. Те заключили - жизни и здоровью сборщицы грибов ничего не угрожает.

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