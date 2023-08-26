Погода в последние выходные августа 2023 в Иркутске будет жаркой Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Вот и лето прошло, словно и не бывало", - строки этой знаменитой песни отзываются в сердцах каждого жителя Иркутской области. Не успели сибиряки как следует выгулять шорты и платья, как вновь вернулась осень. Через считанные дни начнется отсчет сентябрьских дней, но прежде небесная канцелярия даст шанс погреться под солнцем. По крайней мере, так уверяют синоптики. Какой будет погода в последние выходные августа 2023 в Иркутске? Рассказываем.

Погода в последние выходные августа 2023 в Иркутске: прогноз

- 26 августа, в субботу, в Приангарье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, утром при прояснении туман, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, - говорят метеорологи.

Однако не стоит расстраиваться раньше времени. Согласно прогнозу, температура резко взлетит вверх - до +25...+30 градусов. При облачной погоде может быть слегка прохладнее, +17...+22 градуса. Столицу региона тоже пригреет. Дождей не будет, а столбик термометра покажет +28.

Что же ждет сибиряков в воскресенье?

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами в северных районах кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10...+15 градусов, в пониженных формах рельефа +3...+8, днем +25...+30, при облачной погоде +18...+23 градусов, - делятся специалисты.

Однако не стоит забывать, что жара - это риск возникновения происшествий. Местами по региону прогнозируются высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Такой будет погода в последние выходные августа 2023 в Иркутске.

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