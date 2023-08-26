Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 1 сентября 2023 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Иркутске 1 сентября 2023 – вот что волнует всех школьников, студентов и педагогов. Будет ли комфортной температура, брать с собой на торжественную линейку в честь Дня знаний зонт и получится ли отправиться на прогулку после праздника? Действительно, планировать день, не зная, что уготовила в первый осенний день небесная канцелярия, довольно сложно. Узнали, какой будет погода в Иркутске 1 сентября 2023.

Погода в Иркутске 1 сентября 2023

Последние дни августа в столице Приангарья по-настоящему летние. Синоптики Гидрометцентра России обещают, что столбики уличных термометров ближайшие дни будут показывать от +24 до +28 градусов. Так и погода в Иркутске 1 сентября 2023 ожидается теплой, даже жаркой. По данным метеорологов, воздух в День знаний прогреется до +25, однако, есть одно «но» - возможны осадки.

- Будет облачно и прольется небольшой кратковременный дождь, выпадет 0.1 миллиметров осадков, - приводят данные в Гидрометцентре России. – Вероятность этого 75%.

Такая погода в Иркутске 1 сентября 2023 обещается днем. Утром, температурные показатели, конечно, будут на несколько делений ниже – до +15. Поэтому тем ученикам, линейки у которых запланированы на утренние часы, одеваться нужно теплее. Стоит отметить, что прогноз на первый сентябрьский день на портале «Гисметео» еще менее радужный – облачно, дождь, гроза, но также тепло – до 23 градусов выше нуля.

В целом первый месяц осени не предвещает каких-либо природных катаклизмов. Об этом КП-Иркутск рассказала начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

- Ожидаем, что обойдется без сюрпризов: и температура, и количество осадков будут близки к норме. Так, в среднем за месяц градусник покажет +7…+10, - приводит данные специалист.

Температура в первую половину месяца продержится вполне комфортная – до +10…+15 днем, временами до +18. Это, конечно, дневные показатели. Ночью уже появится вероятность заморозков. Показатели термометра временами могут опускаться до 0 градусов, а то и до -4. Также метеорологи поделились, каких температур ждать в конце сентября – подробности здесь.

Кстати, если вы еще не выбрали, куда отправиться с ребенком, чтобы отметить День знаний – посмотрите подборку интересных акций и событий, которые приурочены в городе к 1 сентября.

Погода в Иркутске 1 сентября 2023: данные Гидрометцентра России

Погода в Иркутске 1 сентября 2023: данные Гидрометцентра

Такой будет погода в Иркутске 1 сентября 2023

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