Не смогли вернуться из-за подъема воды. Группу туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии, нашли живыми

Туристы найдены живыми и невредимыми. Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

Туристов, пропавших во время сплава на катамаранах по реке в Бурятии обнаружили живыми и невредимыми. Спасатели эвакуировали людей в Нижнеангарск. Об этом сообщает пресс- ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Напомним, зарегистрированная группа из 5 человек сплавлялась на двух катамаранах по рыке Тыя в Северо-Байкальском районе Бурятии. В назначенное время туристы не вышли на связь. 27 августа спасатели отправились на их поиски.

- Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно, - рассказали в ГУ МЧС Республики Бурятии.

Туристы не могли вернуться самостоятельно из-за подъема воды в реке. Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

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