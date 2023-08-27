Рейс задержан более чем на сутки. Иркутские туристы не могут вылететь из Таиланда из-за неисправности самолета

Пассажиров рейса обеспечили питанием и разместили в гостинице. Фото: Иван ВИСЛОВ

Десятки иркутских туристов не могут вылететь из Таиланда. Рейс из Пхукета в Иркутск должен был вылететь 26 августа в 19:15 по местному времени. Но его задерживают из-за неисправности воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Икар» в своих социальных сетях.

- В связи с неисправностью системы мониторинга метеоусловий на воздушном судне, наличием грозовых очагов по маршруту полета и в аэропорту назначения, отказом в предоставлении запасной части со стороны иностранных перевозчиков из-за санкций, ожиданием доставки запасной части время вылета рейсов авиакомпании «Икар» предварительно изменено, - говорится в сообщении.

Вылет самолета назначен на 27 августа в 21:00 по местному времени. Известно, что пассажиров рейса обеспечили питанием и разместили в гостинице.

Также перенесен вылет рейс Иркутск-Пхукет, который должен был вылететь 27 августа в 03:15. Он отправится 28 августа в 07:25 по местному времени.

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