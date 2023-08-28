Что произошло в Иркутске в ночь на 28 августа: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Черемхово планируется завершить строительство пяти-блок секций к концу 2023 года. Главная цель этого проекта - расселение людей из аварийного жилья. Новые дома будут иметь по 9 этажей и вмещать 225 квартир. Строительство ведется на улице Орджоникидзе.

В Иркутской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа. В настоящее время первая партия вакцин "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри" уже поступила в регион и распределяется между медицинскими учреждениями. Массовая вакцинация населения начнется с 1 сентября.

26 августа в течение дня произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Академика Курчатова. Чтобы ликвидировать возгорание, на место происшествия были направлены три пожарных расчета с автоколенчатыми подъемниками. Всего 18 жильцов, включая четырех детей, были эвакуированы по лестничным маршам.