Оказались в нужном месте в нужное время: три истории иркутских врачей о спасении жизней

В Ивано-Матренинской больнице в Иркутске проводят занятия по СРЛ для сотрудников. Фото: Минздрав Иркутской области

Три недели назад замглавврача по хирургии Алексей Соловьев вместе с супругой анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации №1 Еленой Соловьевой на берегу Средиземного моря спасли 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- Парень купался и нырял. Соленая вода попала ему в рот, на голосовую щель. Из-за этого возник бронхоспазм, и парень пошел ко дну. К счастью, это заметили два мужчины. Они вытащили молодого человека на берег. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы рядом не оказались супруги Соловьевы. Врачи провели парню сердечно-легочную реанимацию. Благодаря этому часть воды из дыхательных путей получилось удалить, - рассказывают в региональном минздраве.

«Скорая помощь» приехала через пару минут и забрала подростка в больницу. Спустя несколько дней стало известно, что пострадавший идет на поправку.

Еще одна история произошла весной 2023 года, когда пожилой мужчина потерял сознание в детской поликлинике ОГАУЗ ГИМДКБ. Рядом с пострадавшим оказалась замглавврача по амбулаторно-поликлинической службе Альбина Воржева. Пенсионера уложили на пол и вызвали «скорую помощь». Чтобы не терять времени, сотрудники поликлиники начали проводить мужчине сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Он остался жив и, после своего выздоровления, заходил в поликлинику сказать спасителям «спасибо».

Еще один случай спасения произошел на Байкале в июле. Девочка купалась в озере, но неожиданно хлебнула много воды и сразу пошла на дно. К счастью, рядом оказалась начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Ивано-Матренинской детской клинической больницы Наталья Рудых. Она достала ребенка из воды и успокоила.

А чтобы врачи могли вовремя прийти на помощь, в Ивано-Матренинской детской клинической больнице не реже двух раз в неделю проводят занятия по сердечно-легочной реанимации для всех сотрудников.