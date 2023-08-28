Ушла на кладбище и не вернулась: в Иркутской области завершены поиски женщины, пропавшей при странных обстоятельствах

В Иркутской области нашли женщину, которая заблудилась по дороге с кладбища Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В дежурную часть отдела полиции по Чунскому району Иркутской области обратился житель поселка Заводской, который сообщил об исчезновении женщины. По его словам, вечером она вышла из дома и не вернулась.

Также дежурный участковый опросил соседей 74-летней пенсионерки. Они рассказали, что за день до случившегося, пропавшая купила цветы и хотела отнести их кладбище, так как близилась годовщина гибели ее детей.

- На розыск женщины отправились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и сотрудники других подразделений, однако оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали, - сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Спустя сутки пожилую сибирячку искали не только правоохранители, но и спасатели, сотрудники администрации Чунского района, отряд дружинников из соседнего поселка Каменск, волонтеры, соседи и родственники.

Женщину разыскивали полицейские, спасатели, волонтеры, соседи и родственники Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На четвертый день поисков стало известно – поиски завершены. К счастью, женщину живой в лесу обнаружили внучка и зять. Из-за обезвоживания она больше не могла идти. Оказалось, что по дороге с кладбища домой, пенсионерка заблудилась.

Пенсионерка не могла двигаться из-за обезвоживания Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Женщине была оказана необходимая медицинская помощь. В данный момент она находится под наблюдением специалистов, - заключают в ведомстве.