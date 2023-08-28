Игнорировала запрет суда на строительство дома: в Иркутске экс-начальницу судебных приставов осудили за взятку Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении жительницы Иркутской области был вынесен приговор Свердловским районным судом города Иркутска. Она была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Суд установил, что подсудимая, занимавшая должность начальника отдела судебных приставов, получила взятку в виде права собственности на две квартиры в строящемся доме, общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Взятка была предоставлена за то, чтобы она не обеспечивала выполнение судебного решения о запрете на строительство многоквартирного дома по адресу Пискунова, 40 в Иркутске, и оказывала покровительство застройщику, - говорят в прокуратуре.

Это позволило взяткодателю и его представителям завершить строительство жилого дома без необходимых разрешительных документов. Расследование этого преступления проводилось следователем Следственного комитета при сотрудничестве с полицией.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил женщину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ей также был назначен штраф в размере троекратной суммы взятки, превышающей 16 миллионов рублей.