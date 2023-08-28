Время героев: жителей Иркутска приглашают на фестиваль документального кино о жителях Донбасса. Фото: организаторы фестиваля

В Иркутске состоится первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Иркутян приглашают посетить мероприятие с 15 по 17 сентября в Доме молодежи. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

-В программу фестиваля войдут 14 документальных фильмов о героях СВО. Более того, у зрителей будет возможность встретиться с авторами кинолент и принять участие в деловой программе, - говорят организаторы.

Посетить фестиваль можно будет бесплатно, однако требуется предварительная регистрация на сайте.

Откроет программу премьера фильма "Жены". Лента автора документального канала RT Айгуль Ербуловой рассказывает о том, как жёны бойцов помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой.

Со слов Айгуль Ербуловой, в прошлом году команда снимала фильм о добровольцах. Тогда провожать мужчин на площадь города пришли их семьи.

Предусмотрена и программа для детей. Фото: организаторы фестиваля

-Я смотрела в глаза этим женщинам, в них было столько эмоций: гордость за мужей, страх за их жизни, слезы... Так возникла идея моего фильма — рассказать о том, какие у нас в России сильные и красивые женщины. Пока они есть, никто не сможет сломить наших воинов, — делится автор фильма Айгуль Ербулова.

Кроме этого, ожидаются кинокартины о деятелях культуры Донбасса, которые все эти годы защищают культурные ценности региона.

Также зрителям покажут фильм "Жертвы говорят" о преступлениях украинских военных, рассказ ведется непосредственно от лица самих жертв. О жителях Донбасса также покажут фильм итальянского журналиста Элизио Бертолази – "Люди без мира".

Фестиваль запланирован на 15-17 сентября. Фото: организаторы фестиваля

Фестивалем предусмотрена и детско-юношеская программа. Для школьников покажут картины, которые снимали подростки и молодые авторы.

Подробнее о деловой и зрительской программах, а также о регистрации на фестиваль «RT.Док: Время героев» — на сайте.