Пошла на могилу к дочери, но оказалась в лесу: сибирячка четыре дня на ощупь выживала в тайге без воды и еды

Целых четыре дня пожилая женщина одна бродила по чаще в поисках дороги домой. Фото: из личного архива героини публикации

Родным 73-летней Галины Шиляевой из Чунского района до сих пор не верится, что они видят бабушку живой и здоровой. Пожилая женщина в одиночку отправилась на кладбище - навестить могилы детей. Однако так и не дошла – заплутала в лесу, который находится рядом с погостом. Целых четыре дня пожилая женщина одна бродила по чаще в поисках дороги домой. И выжила!

Пошла навестить могилу

- Бабушка живет в поселке Заводской, а я с мужем и ребенком в поселке Новочунка. Разница между ними примерно 7-8 километров, - все закончилось, но эту историю внучка Галины Шиляевой Кристина Вологина все равно рассказывает с волнением. – Бабушка живет одна, но за ней ухаживает женщина, социальный работник. Помогает ей по хозяйству, готовит еду, следит за приемом лекарств.

Вечером, 22 августа, социальный работник как обычно пришла к дому Галины Константиновны, проведать подопечную. Однако попасть внутрь не смогла – на воротах висел замок. Женщина решила, что пенсионерка, скорее всего, отправилась в гости к знакомой и решила зайти попозже. Но через время Галина Константиновна так и не появилась и на телефон не отвечала. Тогда соцработник забила тревогу.

Волонтеры искали бабушку с утра до вечера. Фото: из личного архива героини публикации

- Мои мама и папа давно развелись, поэтому она позвонила жене моего отца, то есть нынешней невестке, которая живет в Братске, - рассказывает Кристина Вологина. – Вместе начали звонить знакомым в поселке, искать через родню из других городов и районов. Думали, вдруг она решила поехать к ним. Но все уже тогда понимали, что это вряд ли, поскольку бабушка не в том состоянии, чтобы отправляться в далекие поездки одной. Она плохо видит и слышит, страдает сахарным диабетом, а полгода назад и вовсе перенесла инсульт…

Надежда таяла с каждым днем

Утром следующего дня, когда Галина Константиновна так и не вернулась домой, родные обратились с заявлением в полицию о ее исчезновении. Участковый опросил жителей и выяснилось, что тем утром, когда связь с ней прервалась, пенсионерка заходила в магазин за цветами. Сказала, что хочет отнести их на кладбище. Ведь в эту дату, ровно шесть лет назад, умерла ее дочь…

- Кладбище находится примерно в полукилометре от ее дома, возле леса. Все сразу же отправились туда. Но на могиле не было свежих цветов или признаков того, что бабушка приходила, - рассказывает Кристина. – Предположили, что каким-то образом она могла сойти с дороги на кладбище и ушла в лес.

К поискам подключился уголовный розыск, МЧС, администрация Чунского района, волонтеры. Всего около 25 человек. Они каждый день прочесывали лес, чтобы отыскать хоть какой-то след Галины Константиновны. Кричали и звали ее по имени. Тщетно.

- Волонтеры искали бабушку с утра до вечера. Мы с мужем бродили по лесу дотемна, - вспоминает Кристина, – Честно говоря, надежда на то, что она жива, терялась с каждым днем. Понимали, что ей требуются лекарства для понижения сахара в крови, да и ночами в лесу уже довольно прохладно. Температура в это время года примерно 10 градусов тепла, но стелется туман и влажно от росы…

Упала и не смогла идти

25 августа местные жители вновь разбрелись по лесу, продолжая поиски. Внезапно внимание супруга Кристины привлек участок леса с высокой травой. Он предложил жене отправиться в ту сторону. Женщина засомневалась: у Галины Константиновны низкий рост и вряд ли бы она пробралась сквозь такую гущу зарослей.

- Но муж настаивал. Там увидел немного примятые кусты. Сначала решил, что это, наверное, медведь валялся. В этом лесу водятся дикие звери. Потом еще немного прошел и сам потерял ориентир. Достал компас, чтобы определить в какую сторону двигаться, как вдруг услышал стоны, - рассказывает Кристина. – Пошел на звук и увидел бабушку. Она лежала на спине, в высокой траве под деревом и не могла подняться. Была обезвожена.

Сейчас сибирячка чувствует себя гораздо лучше. Фото: из личного архива героини публикации

Позже, уже находясь дома, Галина Константиновна рассказала родным, что с ней произошло. Она действительно случайным образом свернула с дороги на кладбище и ушла в лес. Подвело зрение – женщина плохо видит и может разглядеть только очертания предметов. Осознав, что сбилась с пути, женщина попыталась вернуться на дорогу, но заплутала еще больше. Позвонить родным не смогла, так как забыла телефон дома.

- Первые два дня бабушка ходила буквально на ощупь, пыталась найти выход из леса, - рассказывает Кристина. – Где и как спала, честно говоря, не знаю, не успела рассказать. Наших криков по лесу она не слышала, зато на третий день смогла распознать гул поезда с железной дороги, которая проходит в нескольких километров от леса. Пошла на этот звук, споткнулась и упала. А встать уже не смогла. Ноги отказали …

Галина Константиновна пыталась ползти, но силы покидали ее. Неудивительно! Все это время пенсионерка не держала во рту ни крошки, ни глотка воды. Раздобыть ягоды или найти ручей в лесу не предоставлялось возможным: была дезориентирована, к тому же зрение не позволяло. В какой-то момент пожилая женщина просто осталась лежать на земле.

- Бабушка постоянно повторяла, что очень мерзла ночами. На ней были рейтузы, легкая сорочка, кофта и галоши. Вдобавок ее сильно искусали комары и мошки. Когда ее нашли, руки были в волдырях, - рассказывает Кристина. – Бабушка призналась, что, когда она упала и не смогла идти, она уже находилась в отчаянии. Думала, что ее никто не найдет…

«Одна больше никуда не пойду!»

Женщине тут же оказали необходимую помощь. Врачи предположили, что с Галиной Константиновной мог произойти инсульт, и госпитализировали в реанимацию. Но диагноз не подтвердился. Женщина продолжает лечение в больнице, ее перевели в обычную палату.

- Сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Пока не ходит. Врачи говорят, что ноги могли отказать от стресса или изнеможения. Надеемся, что все обойдется, - рассказывает Кристина. – Бабушка уже тоже немного отошла от шока. Говорит, что больше из дома никуда одна не пойдет. Мы невероятно благодарны всем, кто не остался равнодушным, сотрудникам полиции и спасателям, которые помогали в поисках и поддерживали!

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