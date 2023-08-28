В Забайкалье полуторогодовалого ребенка насмерть прибило обрушившимся потолком в доме. Фото: СКР Забайкалья

26 августа 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалого мальчика в селе Макарово в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба следкома региона.

-По предварительной информации, около пяти часов утра в этот день в частном доме обрушился потолок. Как итог, погиб ребенок, - говорят в следкоме.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили родителей ребенка, жителей и администрацию села.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.