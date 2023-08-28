Как сохранить красоту улыбки и сэкономить на стоматологе

Все мы знаем, что проблему легче предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Поэтому рекомендация посещать стоматолога раз в полгода взята не с потолка: это позволяет не пропустить возможные неполадки в здоровье на ранних стадиях.

На приеме врач обязательно расскажет, как важна ежедневная гигиена рта правильно подобранной пастой. Но какая она - «правильная» паста? Лучшей стоматологи считают ту, что удовлетворяет потребностям конкретного человека. Даже в одной семье папа может чистить зубы отбеливающей пастой, мама той, что заботится о здоровье десен, а подросток использовать пасту, укрепляющую эмаль. На рынке можно найти не только средства для очищения налета: современные пасты способны помочь в борьбе с воспалительными процессами, повышенной чувствительностью эмали, начальными кариозными процессами и многими другими проблемами.

Выбирая любой продукт, важно обращать внимание на производителя и его репутацию. Зубная паста — не исключение. Можно изучить сайты отзовиков, или официальные рейтинги проверенных организаций. К примеру, мы зашли на «портал для умного покупателя Роскачество». Набрали в поисковике «отбеливающая паста» и попали на обзор зубной пасты SILCAMED «Отбеливающая». Здесь этот товар признан высококачественным, соответствующим опережающему стандарту Роскачества. Копаем на просторах интернета глубже: бренд SILCAMED создает средства по уходу за полостью рта не первое десятилетие. Причем, использует проверенные ингредиенты с доказанной эффективностью и работает по высоким стандартам немецкого качества. Его продукция одобрена Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации. А еще пасты SILCAMED трижды побеждали в «Контрольной закупке» на Первом канале. Прекрасные вводные.

Заходим уже на сайт самого производителя. Первое, что бросается в глаза – новинка, серия «Активная формула». Привлекательный яркий дизайн и большой формат приятно порадовали. Это целая линейка из 4 зубных паст направленного действия. Новейшие разработки с использованием сбалансированных рецептур, которые «закрывают» вопросы целого ряда проблем полости рта.

Для кровоточащих и чувствительных десен в линейке представлена зубная паста «Здоровые десны». Богатый натуральный состав пасты способствует снижению воспалений и кровоточивости десен, блокирует развитие воспалительного процесса мягких тканей полости рта. «Укрепление эмали» - настоящее спасение для людей, страдающих от повышенной чувствительности к холодному/горячему, кислому/сладкому. Зубная паста «Комплексный уход» оптимальный выбор для всей семьи. Она поможет решить основные проблемы правильного ухода за полостью рта – качественное очищение, защита от кариеса, забота о деснах и свежесть дыхания. Любителям сиять белизной зубов SILCAMED подготовил зубную пасту «Белоснежная улыбка» с уникальным отбеливающим комплексом, который поэтапно растворяет налет, полирует зубы и осветляет эмаль. На наш взгляд, широкая линейка с разнонаправленным действием, а не отличием только лишь в ароматизаторах - хороший показатель.

Желаем вам найти «свою» пасту, которая поможет сберечь красоту и здоровье зубов надолго!