Что произошло в Иркутске в ночь на 29 августа 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

За последнюю неделю в Иркутской области цены на 9 из 25 продуктов питания первой необходимости снизились, в то время как на 11 товарах они остались практически неизменными. Стоимость белокочанной капусты упала на 8,60%, лука - на 1,68%, подсолнечного масла - на 0,39%, гречневой крупы - на 0,31%, яиц - на 0,29%, а ржаного хлеба - на 0,25%.

На Баррикадной улице произошло ДТП, когда водитель "Тойоты Короллы" потерял контроль над автомобилем и столкнулся с гаражным боксом, где находились люди. В результате инцидента водитель и один из работников получили травмы.

В Иркутской области местный житель был признан виновным в убийстве и получил приговор от Киренского районного суда в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он избил потерпевшего и нанес несколько ножевых ударов в грудь и спину.