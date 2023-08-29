Хотели заработать, но оказались обмануты: с помощью каких уловок мошенники вымогают деньги у жителей Иркутской области

Более пяти млн рублей перевели аферистам жители Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более пяти миллионов рублей лишились 17 жителей Иркутской области за сутки из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

Одними из жертв злоумышленников стали сварщик из Усолья-Сибирского и уборщица из Иркутска. В интернете они нашли рекламу о дополнительном заработке.

- Потерпевшие оставили свои контакты и вскоре на связь с ними вышли аферисты, которые предложили доверчивым людям высокий доход за короткий период времени. Так граждане вложили в инвестиции около 1,2 млн рублей, но прибыли не получили, сообщают в МВД.

Следующей жертвой телефонных аферистов стала пенсионерка из Ангарска. 75-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и предложил вернуть деньги, ранее вложенные ангарчанкой в финансовую пирамиду. Доверчивая женщина послушала преступника и перевела ему более миллиона рублей за услуги.

Были обмануты аферистами жители Иркутского района и Шелехова. Они пытались приобрести автомобили. На одном из сайтов нашли объявления, связались с продавцами и перевели им предоплату в размере 35 и 50 тысяч рублей. Получив деньги, «продавцы» перестали отвечать на звонки. Похожая ситуация случилась с механиком из Братска. Мужчина перевел 38 тысяч рублей за лодочный мотор, однако товар так и не увидел.

А грузчик и фармацевт из Шелехова продиктовали мошенникам коды из поступивших им смс. Потерпевшие потеряли около 150 тысяч рублей.

Кроме того, на распространенную схему с похищением неизвестными лицами денег со счетов попались четверо иркутян, жители Братска, Тулуна и Байкальска. Мошенники звонили им и просили в целях безопасности перевести деньги на резервный счет. Так жители региона лишились 2,6 млн рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не общаться со звонившими, которые просят совершать финансовые манипуляции. А также никому не сообщать пароли и коды.