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Происшествия29 августа 2023 4:36

Хотели заработать, но оказались обмануты: с помощью каких уловок мошенники вымогают деньги у жителей Иркутской области

Более пяти млн рублей перевели аферистам жители Иркутской области за сутки
Таисия ЧЕМИСОВА
Более пяти млн рублей перевели аферистам жители Иркутской области за сутки

Более пяти млн рублей перевели аферистам жители Иркутской области за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более пяти миллионов рублей лишились 17 жителей Иркутской области за сутки из-за действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

Одними из жертв злоумышленников стали сварщик из Усолья-Сибирского и уборщица из Иркутска. В интернете они нашли рекламу о дополнительном заработке.

- Потерпевшие оставили свои контакты и вскоре на связь с ними вышли аферисты, которые предложили доверчивым людям высокий доход за короткий период времени. Так граждане вложили в инвестиции около 1,2 млн рублей, но прибыли не получили, сообщают в МВД.

Следующей жертвой телефонных аферистов стала пенсионерка из Ангарска. 75-летней женщине позвонил неизвестный мужчина и предложил вернуть деньги, ранее вложенные ангарчанкой в финансовую пирамиду. Доверчивая женщина послушала преступника и перевела ему более миллиона рублей за услуги.

Были обмануты аферистами жители Иркутского района и Шелехова. Они пытались приобрести автомобили. На одном из сайтов нашли объявления, связались с продавцами и перевели им предоплату в размере 35 и 50 тысяч рублей. Получив деньги, «продавцы» перестали отвечать на звонки. Похожая ситуация случилась с механиком из Братска. Мужчина перевел 38 тысяч рублей за лодочный мотор, однако товар так и не увидел.

А грузчик и фармацевт из Шелехова продиктовали мошенникам коды из поступивших им смс. Потерпевшие потеряли около 150 тысяч рублей.

Кроме того, на распространенную схему с похищением неизвестными лицами денег со счетов попались четверо иркутян, жители Братска, Тулуна и Байкальска. Мошенники звонили им и просили в целях безопасности перевести деньги на резервный счет. Так жители региона лишились 2,6 млн рублей.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не общаться со звонившими, которые просят совершать финансовые манипуляции. А также никому не сообщать пароли и коды.

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