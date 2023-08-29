Это, что один человек? 5 невероятных примеров похудения, в которые трудно поверить

Так эти люди выглядели до преображения. Посмотрите, как они выглядят сегодня. Обещаем, вы будете в шоке! Фото: личных архив героев публикации.

«Это, что один человек? Не верю!», «Такого без операций добиться нельзя», «Нас обманывают! На фотографиях «до» и после» лица абсолютно разные», - какие только комментарии не оставляли читатели КП-Иркутск к текстам о кардинально изменивших свою внешность сибиряках. Многие из них были полны скептицизма и недоверия. Мол, сбросить несколько десятков кило без помощи пластического хирурга невозможно. Но герои, о которых рассказывает «Комсомолка», не устают доказывать обратное. Вашему вниманию – 5 невероятных примеров похудения, в которые трудно поверить. И вместе с тем, они вдохновляют.

Взялась за себя после замечания начальника

Пышка с рождения, Аюна Банзарова, в 42 года выглядит моложе, чем в 25! Девушка с детства обожала торты, булки, жареную картошечку и другие вкусности.

Пышка с рождения, Аюна Банзарова, в 41 год стала выглядеть моложе, чем в 25. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

Семья уверяла – полнота только к лицу. Однако после беременности 48-ой размер пришлось сменить на 54-ый. Тогда Аюна поняла, что нужно что-то менять. Но похудение с помощью чая, таблеток или голодовок было неэффективным и кратковременным.

Муж бросил ее с маленьким сыном на руках без копейки в кармане. А позже выяснилось, что бывший супруг был должен крупную сумму денег и выплачивать ее не собирался. Долги легли на плечи матери-одиночки. Едва сводя концы с концами, бухгалтер из Бурятии и подумать не могла, что в 29 лет решит кардинально измениться.

- В тот день я, как обычно набрала в столовой разных булок и хотела попить чаю, - призналась Аюна Банзарова, вспоминая судьбоносный разговор со своим бывшим начальником. - Он занимался большим теннисом и всегда находился в хорошей форме. Помню, как директор сел за мой стол и поинтересовался, сколько во мне лишнего веса. Затем произнес: «Наше тело – это багаж, который мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь».

Сибирячка к 20 годам весила 70 килограммов при росте 164 см. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

Булка с повидлом так и осталась недоеденной. Женщина перестала мучать себя диетами, начала правильно питаться и занялась спортом. Так, казалось бы, простые шаги: отказ от лифтов и автобусов, прыжки на скакалке и бег помогли ей скинуть ненавистные 30 килограммов за 10 месяцев. Ко здоровому образу жизни она также привлекла сына и невестку. Сегодня сибирячка – обладательница шикарной фигуры, успешный тренер и любимая жена.

С помощью мамы Мэргэн сбросил 49 килограммов за полгода. Фото: личный архив Аюны Банзаровой

Папа в декрете

Иркутянин Михаил Перепилицын всегда был подтянутым – поддерживать форму помогало посещение «качалки» трижды в неделю. Но с появлением первенца привычкам пришлось изменить. Быт и распашонки мужчина поделил с любимой пополам.

- После работы я сразу бежал домой, - делится с корреспондентом КП-Иркутск Михаил. – Каждый вечер за обе щеки уплетал хлеб с маслом и разные булки. Позже начал замечать, что в постели лежу уже не один…рядом располагался мой живот. Отражение в зеркале пугало: тело рыхлое, мышцы висят. Понял, что больше так нельзя.

Располневший в декрете отец из Иркутска сбросил 16 кило и раскрыл секрет преображения. Фото: личный архив Михаила Перепелицына

Спустя год «декрета» сибиряк решил вернуться в зал, но вскоре понял – растолстел еще больше. Злую шутку с ним сыграла любимая еда, с которой он так и не смог расстаться. Провести работу над ошибками помогли знакомые тренеры – составили меню и рассказали, как считать калории.

На отговорки Михаил Перепелицын наложил табу. Тренировки строго шесть раз в неделю. При занятости на работе пробежка переносится на утро, во время дождей или морозов, мужчина занимается в зале. Качка перестали узнавать старые знакомые. Говорят, что из толстяка тот превратился в настоящего мачо! -16 кило и как результат: вместо висящих боков – подтянутое тело, вместо пивного живота – пресс и кубики.

На первом фото дочке Михаила несколько дней от роду. А так (фото справа) он выглядит сегодня. Фото: личный архив Михаила Перепелицына

Минус 15 лет без пластики

Это история еще одной жительницы Иркутска Ирины Шеметовой. Красавица-студентка начала набирать в весе после свадьбы. Мужчину устраивала фигура любимой, пара была счастлива. Но спустя 7 лет семейной жизни случилась трагедия. Супруг Ирины скоропостижно скончался. Заглушать душевную боль вдове помогали сладости, булки, пиво и снеки. Вскоре стрелка весов показала отметку в 115 кило.

- С 56-м размером было тяжело найти не только одежду, но даже обувь, - с ужасом вспоминает сибирячка. – Выглядела я, как старая бабка. Покупала, что налезет. С людьми общаться стеснялась, хотя всегда была открытым человеком. Посмотрю на себя в зеркало и думаю: «Это же не настоящая я».

Как помолодеть на 15-20 лет без пластики. Секрет преображения от жительницы Иркутска. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

Отказавшись от вредных для талии продуктов: мучного, жирного, соленого и сладкого, женщина увидела первые результаты. Их она закрепляла пешими прогулками.

- Так, без спорта я сбросила свои первые 25 кило. Очень сложно было заставить себя надеть леггинсы и пойти в зал. Казалось, что все будут пялиться на меня, но я это сделала.

Ирину перестали узнавать знакомые. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

Тягая железо под присмотром тренера, Ирина избавилась еще от 20 килограммов и заполнила свой гардероб обтягивающими платьями и лосинами. Обретя радость жизни, она обрела и любимого человека.

Рядом с красоткой не должны видеть толстяка

А вот 38-летний Роман Попов из Улан-Удэ пошел на кардинальную трансформацию ради любви. После 26 лет из-за сбоя в организме он быстро набрал +40 кило. Но рекомендации врачей по возвращению формы казались менее приятными, нежели любимые курники, чебуреки и макароны, которых мужчина мог съесть 800 граммов за раз и остаться голодным.

Эти фото сделаны с разницей в 3 месяца. Фото: личный архив Романа Попова

- Полтора года назад я стал главным редактором телевизионных новостей. Работа сменилась на сидячую. Как результат: еще +15 килограммов, - продолжает Роман. – Прощаться с лишним весом и не думал, пока не поехал в отпуск в Сочи.

ЕЕ Роман увидел во время обеда в ресторане. Она работала администратором.

- Глаз отвести не мог, так сильно она мне понравилась! Попросил номер телефона, но она отказала. Мол, начальство не разрешает. А в сердце, тем временем, уже начался ураган. Ушел я ни с чем и тем же вечером с горя отправился в ночной клуб. Собираясь домой, на выходе увидел знакомое лицо. Это была она! Судьба словно дала мне второй шанс, и я решил, что надо брать быка за рога. Подошел к ней, познакомились… Так, я вернулся из отпуска счастливым и уже несвободным, - улыбается.

Но в это же время о себе дала знать «диета» из шашлыков и пива. Мужчина растолстел до максимальных 123-х кило. Даже завязать шнурки с увеличившимся в размерах животом стало затруднительно. Начали мучать отдышка и общее недомогание. Да, любимая приняла Романа со всеми несовершенствами, но он не хотел, чтобы рядом с красоткой видели толстяка.

Вернувшись в родной город, Роман сразу же взялся за свой вес и образ жизни. Фото: личный архив Романа Попова

Сегодня день сибиряка начинается в 6:30 утра. Первые полчаса он делает упражнения на пресс, приседания и отжимания. Затем – уход за собой и полезный завтрак. Вечером этот ритуал полностью повторяется. Как итог: -30 килограммов за 90 дней. И это только начало! В планах сибиряка избавление еще от 23 лишних кило, а в мечтах – переезд и свадьба!

Обзывали толстухой, а теперь кусают локти

Еще один пример, когда вместе с весом ушел возраст. 35-летняя Эльмира Бакирова уже привыкла, что ее перестали узнавать старые знакомые. Ведь пухлой девчушкой она была уже с третьего класса. Обидные прозвища, насмешки, рукоприкладство со стороны других школьников заложили в ней серьезные комплексы. Из-за них маленькая Эльмира отказалась от главной мечты детства – выступать на сцене.

- До сих пор помню, как на столе учительницы лежала тетрадь с записанными диагнозами учеников. Напротив своей фамилии я прочитала слово «ожирение».

В 22 года девушка весила 80 кг при росте 157 см. Фото: личный архив героини публикации

Попытки сидеть на диетах и заниматься танцами заканчивались провалом. К 22-м годам при росте 157 сантиметров девушка весила максимальные 80 килограммов. Тогда она пошла на отчаянный шаг – экстремальные голодовки, которые советовали «единомышленницы» в интернете.

- Было время, когда мое меню состояло только из кефира и яблок. Также в ход пошли мочегонные препараты и слабительное. Позже развилась булимия, и каждый прием пищи сопровождался рвотой. Признаюсь честно, все это помогло сбросить лишние кило, но какой ценой? При весе в 47 кг я все время чувствовала себя разбитой. Организм был в шоке от подобных издевательств над ним.

Эльмира Бакирова страдает от лишних килограммов с раннего детства. Фото: личный архив героини публикации

Лишь в 2015 году Эльмира решила включить в жизнь спорт и вернуть свое здоровье. Обратившись за помощью к специалисту, она составила личный «рецепт» идеального тела, состоящий из правильного питания и тренировок. Сегодня тонкая и звонкая красавица-брюнетка весит 52 кило, успешно ведет бизнес и просто чувствует себя счастливой.