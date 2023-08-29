«История в воде»: в Иркутске проводится цикл уникальных экскурсий

Компания Эн+ и библиотека имени Молчанова-Сибирского рассказывают об интересных местах города. Фото: Кирилл ШИПИЦИН.

На Цесовской Набережной собралась группа людей: экскурсоводы-краеведы Софья Обровец и Иван Попов раздают им аудиогиды, проверяют связь и качество звука. Туристы? Нет, иркутяне, которым повезло попасть на первую экскурсию «История в воде». Именно так начинается совместный проект компании Эн+ и иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского.

Название выбрано неслучайно: это продолжение не менее интересных экскурсий «История в земле», которые также проводили ребята из Молчановки. На этот раз разработано три тематических маршрута, посвященных воде и энергии, жизни Иркутска и людей, сыгравших большую роль в его истории. И, конечно, Ангаре. Экскурсии пройдут по Нижней Набережной, Цесовской Набережной, а также скверу Гидростроителей. Говорят, уже сейчас желающих попасть на эти бесплатные лекции под открытым небом столько, что приходится открывать запись на октябрь!

Но пока счастливчики пройдут пробным маршрутом, объединяющим в себе сразу две локации: улицы Цесовская Набережная и Нижняя Набережная. Место встречи выбрано неслучайно - у Курбатовских бань, где сегодня активно ведутся работы по воссозданию комплекса зданий. Уникальный проект Эн+ является важной частью крупных инвестиционных мероприятий, проводимых компанией на Цесовской Набережной. Инициатива масштабных трансформаций принадлежит основателю холдинга Олегу Дерипаска.

Место встречи выбрано неслучайно - у Курбатовских бань, где сегодня активно ведутся работы по воссозданию комплекса зданий. Фото: Кирилл ШИПИЦИН. Фото: Предоставлено "КП"

Как отмечает промышленник, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, но чтобы его реализовать, нужны соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня здесь просто отсутствуют. Поэтому компания Эн+ не стоит в стороне, а своим примером показывает, как можно и нужно развивать города.

И пока участники экскурсии вспоминают, как это место выглядело еще совсем недавно, в наушниках аудиогида раздается властный голос: «Добрый день, уважаемые дамы и господа!». Экскурсантов приветствует сам Николай Павлович Курбатов, знаменитый иркутский купец и меценат.

Вообще эта экскурсия необычная. Исторический персонаж лично рассказывает о том, как жил город в то время и как сегодня изменился его облик. От исторических зданий экскурсоводы переходят к новым и современным, о которых тоже есть что рассказать. Короткая викторина с каверзными вопросами. Песня об Иркутске, исполненная очаровательным экскурсоводом, и, наконец, в подарок всем открытки и наклейки.

Не просто монотонный рассказ в духе «посмотрите направо», а настоящий квест по центру города, когда о привычных местах узнаешь новые факты и смотришь на них другими глазами. Как, например, на здание перекачивающей насосной станции, с виду напоминающей старинный особняк. Или даже на монумент с именами героев Великой Отечественной войны у Вечного огня. Или на нашего любимого бабра, которого нет в природе.

- Невероятные эмоции, - делится впечатлениями Наталья, участница экскурсии. - Я ожидала рассказа об исторических фактах, как это обычно бывает, но незаметно для себя втянулась в общий разговор. Получилось, что мы вместе шли по истории Иркутска, и хотя я уже многое знала, но услышала несколько неожиданных и интересных моментов.

Ребята-экскурсоводы и в самом деле подготовились на пять с плюсом. Вообще экскурсии будут проходить в соответствии с хронологией. Сначала дореволюционный Иркутск и Цесовская Набережная, Русско-Американская компания и даже цесаревич Николай. Потом Нижняя Набережная, советские времена и, конечно же, развитие энергетики в городе и регионе, ведь Приангарье - это настоящая кладезь энергии! И наконец, сквер гидростроителей, история первой гидроэлектростанции Ангарского каскада.

В ближайшее время краеведы Молчановки проведут не менее 30 экскурсий, а также серию тематических встреч, посвященных набережным Ангары. Фото: Кирилл ШИПИЦИН.

- Мы старались собрать самые интересные факты об Ангаре, ее энергии, которую она всегда несла в Иркутск, - рассказала Софья Оборовец. - Задолго до строительства ГЭС именно река определяла облик города, была источником жизни, помогала и вдохновляла. И сегодня она все так же щедро делится с нами своей силой.

Для удобства горожан Эн+ и Молчановка открыли сайт проекта и разработали специальную сувенирную продукцию, получить которую смогут наиболее активные участники проекта «История в воде». В ближайшее время краеведы Молчановки проведут не менее 30 экскурсий, а также серию тематических встреч, посвященных набережным Ангары.