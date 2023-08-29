Мать сама вылавливала пса: бродячая собака искусала лицо 8-летней девочке в Забайкалье

Во дворе дома на девочку напала большая агрессивная собака и разорвала ей лицо. Фото: из личного архива героини публикации

Четыре шрама на виске, три - на щеке, разорванное ухо и напрочь испорченное настроение накануне школьной линейки. Такими последствиями обернулась обычная прогулка с друзьями для 8-летней Софии из Забайкальского края. Во дворе дома на девочку напала большая агрессивная собака и разорвала ей лицо.

Пес пришел на «собачью свадьбу»

В Ингодинский район Читы Ирина вместе с тремя детьми переехала три года назад. И все это время женщина пыталась привлечь внимание властей к большой свалке, которая расположена недалеко от их двухэтажного барака. Горы мусора то и дело привлекают внимание бродячих собак, которые пытаются найти здесь нечто съедобное. Хотя нередко их прикармливают и сами местные жители.

- Есть среди них собака, которая живет непосредственно на этой помойке. Она якобы чипированная, - рассказывает Ирина. – Мы ее давно знаем, она так-то не агрессивная. Но недавно у нее началась течка и, естественно, к ней сбежались кобели со всего района.

У Софии четыре шрама на виске, три - на щеке, а также разорвано ухо. Фото: из личного архива героини публикации

Вечером пятницы, 25 августа, 8-летняя дочь Ирины София как обычно гуляла вместе друзьями во дворе дома. Собаки бегали неподалеку. Школьница сидела на лавочке вместе с одноклассницей. Девочки решили, как обычно, поиграть и погладить одного из «бездомышей». Но в этот момент пес стал проявлять агрессию: кинулся на Софию и начал кусать прямо за лицо.

- Дети смогли отогнать пса от Софии, и она в шоковом состоянии побежала к моей сестре, которая живет в соседнем подъезде. Она и сообщила мне о случившемся, - рассказывает Ирина. – Я сразу же бросилась к ним. То, что я увидела, конечно же, меня потрясло. Дочь была вся в крови, у нее разорвано ухо. И сережки не было: пес то ли вырвал ее, то ли проглотил. Дочь плакала от боли и испуга…

Ирина срочно отправилась вместе с дочерью в больницу. Врачи наложили девочке несколько швов на щеку и висок и оставили в палате.

После случившегося пса забрали спецслужбы, отвезли его в питомник. Фото: из личного архива героини публикации

- На следующий день дети показали мне этого пса. Я позвонила отцу дочери и попросила помочь отловить его, - рассказывает Ирина. – Мы заманили самку ко мне в огород вместе с кобелем и поймали его. Я хотела сама отвезти его к ветеринарам, чтобы его проверили на бешенство и различные инфекции. Потому что я не знаю, что именно это за собака, живет она у кого-то или такая же бездомная. Но о случившемся узнали в местной администрации. В итоге пса забрали спецслужбы, отвезли его в питомник и сейчас наблюдают.

Стесняется швов на лице

Была ли заразна чем-то собака? Об этом семье неизвестно. Результаты анализов расшифровываются около десяти дней. Пока София получает физиолечение, ей ставят антибактериальные уколы. Однако, как рассказывает Ирина, последствия нападения не остались незамеченными.

- При разговоре у дочери бегают глаза, она начала немного заикаться, - рассказывает Ирина. – По образованию я педагог-психолог, поэтому я сразу поняла, что уже что-то не так. Сейчас пройдем курс лечения и будет понятно, останутся ли эти последствия у нее или пройдут. Также пока не ясно, нужна ли будет дочери пластическая операция. Врачи сказали подождать полгода. Но уже сейчас София стесняется того, как она выглядит. Переживает, что в школе все будут на нее смотреть и показывать пальцем.

Второклассница переживает, что в школе все будут на нее смотреть и показывать пальцем. Фото: из личного архива героини публикации

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Сейчас проводится доследственная проверка, опрашивают пострадавшую и очевидцев случившегося.

- Кроме того, следователи опросят должностных лиц органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания горожан. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

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