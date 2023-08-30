Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Иркутска 30 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дачах и огородах жителей Иркутской области поспели баклажаны и помидоры, а значит сентябрь уже не за горами. Несмотря на приближение осени, синоптики рассказали, что погода в Иркутске 30 августа 2023 года будет по-настоящему летней.

Погода в Иркутске 30 августа 2023 года

- Жителей Иркутской области ожидает переменная облачность, без существенных осадков, в западных, северо-западных районах небольшие дожди, ветер юго-западный, юго-восточный до 10 метров в секунду с порывами до 14 м/с, температура поднимется до +32…, - сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 30 августа 2023 года будет без существенных осадков, с юго-восточным ветром до 10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +29…

Кроме того, в регионе ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность. Если в теплый летный день вы решили отправиться в поход, то тщательно планируете свой маршрут. Также на реке Ия ожидается колебание уровня воды в пределах 10 см, на левобережных притоках Ангары понижение уровня воды до 10 см.