В Иркутске лидер «Новых людей» Алексей Нечаев поддержал создание Совета по предпринимательству

Фото: Партия «Новые люди»

Руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев побывал в Иркутске. На встрече с журналистами он обозначил цель визита как ознакомление с импортозамещающими производствами и их развитием в регионе. И это неслучайно. Лидер «Новых людей», кроме прочего, является и руководителем научно-производственной компании «Фаберлик», поэтому с темой локализации производства в России столкнулся, если можно так сказать, лично.

С иркутскими предпринимателями и производственниками Алексей Нечаев познакомился на площадках группы компаний GM Group Holding и предприятия «Иннотек»:

- В Иркутской области много горно- и золотодобывающих предприятий, развита лесная промышленность. Но из-за санкций появились проблемы с поставками оборудования. Его выпуск наладили местные производители: большие комплексы, тяжелое оборудование производит компания «Иннотек». То оборудование, которое выпускают здесь, в Иркутске, по качеству близко к европейскому, а по цене конкурирует с Китаем. Создавать в соответствии с высокими технологиями, применять современные решения, комплексно производить продукцию высочайшего качества и при этом продавать недорого - уникальная компетенция наших людей, и здесь, в Иркутской области, мы видим, как удачно это реализовано.

Фото: Партия «Новые люди»

Основатель компании «Иннотек» Александр Гудков рассказал, что производство появилось почти 10 лет назад:

- С 2014 года у нас было два собственных производства в Китае, но уже тогда я задался вопросом: зачем нам что-то делать там, если экономически целесообразнее переносить производственные мощности в Россию? Финансирование и поддержку тогда найти не смогли, но все же решили переезжать своими силами. Мы купили землю, построили первый малый цех, начали осваивать производство новых видов продукции, закупать оборудование. Это сейчас мы закупаем новое и самое современное, а тогда приходилось и старое с закрывшихся заводов приобретать. Вот так постепенно пришли к тому, что сейчас, после ухода крупных западных компаний, мы хорошо заместили их оборудование.

На производственных площадках ГК GM Group Holding Алексей Нечаев особо подчеркнул эффективную реализацию не только импортозамещающей повестки, но и экологической. Благодаря переработке старых шин производятся десятки видов продукции, в том числе искусственные модули для газонов, покрытия для беговых дорожек и детских площадок и т.д.

- Мы сейчас активно развиваем производство разных видов продукции, которая в России либо не производится совсем, либо производится в очень маленьких количествах. Например, башмаки для снегоуборочной, гусеничной и тракторной техники в нашей стране, кроме нас, не производит никто, - рассказал Денис Мартыняк, собственник ГК GM Group Holding.

Фото: Партия «Новые люди»

Алексей Нечаев особо отметил широту географического охвата продаж иркутских импортозамещающих производств: от Калининграда до Владивостока, а также многие страны СНГ. При этом он обратил внимание на важность пошагового освоения рынка.

- Конечно, многие держат более глобальной целью дальний экспорт, но я считаю, что нужно сначала нарастить продажи в знакомом регионе. Такие стадии, как локальная, национальная, интернациональная и глобальная, нужно проходить последовательно, как классы школы, - уточнил Алексей Нечаев. - Видно, что эти три производства, которые мы сегодня посетили, уже стали национальными и переходят в стадию интернациональных. Благодаря нашим предпринимателям импортозамещение в Иркутской области - не фантазия, а реальность. Это большое достижение. Но наряду с этим есть и сложности. Прежде всего это волокита. Одной из компаний понадобилось 5 лет, чтобы получить землю. 5 лет на оформление бумаг. Если мы так будем канителиться, то никакой технологической, экономической независимости не построим. Необходимо решать это быстро.

Также лидер «Новых людей» полностью поддержал предложение по созданию Совета по малому и среднему предпринимательству. Это позволит руководителям предприятий более тесно взаимодействовать с органами власти.

- Мы, партия «Новые люди», уже создали комитет по малому и среднему предпринимательству в Иркутской области. И предлагаем создать Совет по предпринимательству и развитию промышленности, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Ранее с инициативой по созданию Совета выступал депутат «Новых людей» в Государственной думе от Иркутской области Георгий Арапов. Предполагается, что Совет станет эффективным рабочим органом с участием партии «Новые люди» в областном парламенте.