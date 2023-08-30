Снова в школу: компания «Полюс Вернинское» помогает детям Бодайбинского района

Компания «Полюс Вернинское» помогает детям Бодайбинского района. Фото: Архив "КП"

Сборы в школу - задача для каждой семьи непростая. Особенно если детей несколько, а семья живет в отдаленном северном поселке. Школьная одежда, спортивная форма, обувь, рюкзаки, ручки и тетради… - все это обходится в немалую сумму. Именно поэтому в преддверии нового учебного года повсеместно проходят благотворительные акции. Такие много лет проводит компания «Полюс Вернинское» в Бодайбо и Бодайбинском районе - в тех местах, где расположены золотодобывающие предприятия.

- Наша акция называется традиционно - «Собери ребенка в школу». Проводим ее совместно с администрацией Бодайбо и Бодайбинского района на территории нашего присутствия, - рассказала руководитель группы по связям с общественностью «Полюс Вернинского» Ольга Назарова. - Такие акции мы проводим с 2017 года. В этом году поможем собрать в школу 100 детей, на это компания выделила 1 миллион 200 тысяч рублей.

Отметим: работа с семьями ведется очень индивидуально. Поддержка подбирается в соответствии с потребностями семьи: кому-то нужно приобрести обувь, кому-то новый спортивный костюм, кому-то тетрадки и ручки. Со всем этим помогают в администрациях города и района, составляя подробные списки.

- Соглашение о социально-экономическом партнерстве между компанией «Полюс Вернинское» и администрациями Бодайбо и района подписываются ежегодно, - отметила Ольга Назарова. - Каждый год планируем проекты, которые реализуем на этой территории, а если внепланово возникают какие-то потребности, мы всегда готовы к обсуждению.

Действительно, социальная программа компании «Полюс Вернинское» в Бодайбинском районе очень обширна и затрагивает самые разные сферы жизни. В том числе и экстренные случаи. Так, в прошлом году, вместе с другой золотодобывающей компанией Вернинское приобрело квартиру для семьи, пережившей большую трагедию: при пожаре погибли сотрудники МЧС. Постоянную помощь получает и семья из Бодайбинского района, в которой растет ребенок с серьезным заболеванием, с инвалидностью.

- Помощь семьям, детям и образовательной сфере - в приоритете у компании. Игорь Цукуров, управляющий директор «Полюс Вернинского», убежден, что образование - именно та сфера, от которой зависит наше будущее. Поэтому помимо сборов в школу оказывается поддержка и образовательным учреждениям: приобретаются компьютеры, мебель, оборудование, игровые комплексы в детские сады. И эта работа обязательно будет продолжена, - подчеркнула Ольга Назарова.