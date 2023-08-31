На севере Иркутской области создается целый газохимический кластер. Фото: Пресс-служба ИНК.

Когда-то Усть-Кут был одним из центров строительства Байкало-Амурской магистрали, важнейшим ее звеном и отправной точкой для первых экспедиций. На всесоюзную стройку приезжали энтузиасты со всей огромной страны и многие, полюбив эти суровые места, остались жить в Сибири. И вот сейчас бывшие бамовцы видят, как у города открылось второе дыхание.

Именно Усть-Кут сегодня становится северной столицей газохимии. Уже сейчас площадку будущего производства сравнивают с самыми масштабными советскими проектами. Действительно, таких масштабных инвестиций в строительство нового производства в нашей стране не было много лет.

Новое производство будет максимально чистым. Фото: Пресс-служба ИНК.

Масштаб строительства

Проект создания газохимического кластера реализует Иркутская нефтяная компания. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод, а также Иркутский завод полимеров. Общий объем инвестиций составляет более 0,5 триллиона рублей.

Нефтегазовый кластер включает в себя и другие производства. На сегодняшний день уже запущены пять производственных объектов II этапа газового проекта: два завода по подготовке и переработке природного и попутного газов, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, расширила комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. В июне этого года гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении начал работать в режиме опытного применения.

Строительство Иркутского завода полимеров в Усть-Куте ведется с 2017 года. Это будет первое в Восточной Сибири предприятие по производству полиэтилена из собственного сырья - этана. Общая площадь застройки - 200 гектаров. Сегодня на стройплощадке задействовано свыше 3000 специалистов и 400 единиц техники. В пике строительства планируемое число сотрудников составит 7000 человек. Запуск завода запланирован в ближайшие два года.

И снова вместе с растущим производством, в лучших традициях, растет и город. Для сотрудников, которые вдохнут жизнь в новое производство, в Усть-Куте ИНК строит целый микрорайон - это первые строительные работы в городе со времен Советского Союза! Современный, с развитой инфраструктурой, он сможет вместить не менее 3000 будущих специалистов с семьями. На территории микрорайона запланировано несколько многоэтажных блок-секций, два детских сада, школа, этно-деревня, пространства для пикника и спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр. При этом социальными объектами смогут пользоваться не только сотрудники, но и все жители Усть-Кута.

площадку будущего производства сравнивают с самыми масштабными советскими проектами. Фото: Пресс-служба ИНК.

Новые рабочие места

Производственная мощность Иркутского завода полимеров составит 650 тысяч тонн товарной продукции в год. Для этого потребуется не менее 1600 сотрудников, а для всего кдастера более 2000. Их дело будет важным и нужным, ведь полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Они служат основой для производства утеплителей, трубопроводов, медицинских изделий, одежды, мебели. Сырьем для завода станет природный и попутный нефтяной газ с месторождений Иркутской нефтяной компании, которые расположены здесь же, в Усть-Кутском районе.

Это будет первое в Восточной Сибири предприятие по производству полиэтилена из собственного сырья - этана. Фото: Пресс-служба ИНК.

Верность традициям

На стройке Иркутского завода полимеров сегодня работают дети и внуки тех, кто покорял Сибирь и дальний Восток в числе строителей БАМа. Кстати, родители основателя ИНК также участвовали в строительстве БАМа.

Святослав Сбитнев:

- Мои дедушка и бабушка были участниками строительства БАМа. Бабушка, Нина Николаевна Сбитнева, после тяжелого детства, проведенного в военной Москве, приехала на стройку по комсомольской путевке в 1957 году, сменила много профессий, но ее главным призванием было преподавание - скольких детей она выучила, работая в школе! А дедушка, Михаил Кондратьевич, всю жизнь проработал на БАМе шофером, с того самого 1959 года, когда вернулся из армии. Оба они получили множество благодарностей и наград. А сейчас я участник масштабного проекта в родном городе. Это действительно повод для гордости. Ощущение, что твои родные трудились не зря, и что сейчас ты тоже строишь будущее для нового поколения.

Александра Кравченко:

- Моя семья с БАМом связана очень тесно, бабушка и дедушка, Елена Антоновна и Анатолий Афанасьевич Шабышевы, работали на этой стройке, когда еще и аббревиатуры такой не было! Начинали со станции Зяба. Дед работал на шагающем экскаваторе, бабушка - кастеляншей в общежитии, в общем, обычные трудяги. По их стопам пошел мой отец, Сергей Анатольевич, он работал монтером путей. Я рада, что продолжаю их дело, вношу свой вклад в развитие родного города.

Новые рабочие места привлекут на север специалистов, в том числе и молодежь. Фото: Пресс-служба ИНК.

Чистое производство

В былые годы сохранению окружающей среды и соблюдению экологических норм уделялось не столь пристальное внимание, как сейчас. Новое производство будет максимально чистым! В 2020 году проектная документация завода получила положительное заключение Главгосэкспертизы России и Государственной экологической экспертизы. Федеральные специалисты пришли к выводу, что после запуска предприятия все необходимые показатели останутся в норме.

Аналитики одной из крупнейших мировых консалтинговых компаний «Рамболл Си-Ай-ЭС» подтвердили, что проект не окажет необратимого негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Экологическую безопасность заводу обеспечит оборудование, поставленное компаниями-лидерами мировой машиностроительной отрасли, и комплексные технологические решения. Так, проектом предусмотрена автоматическая система мониторинга качества атмосферного воздуха, причем не только на производстве.

Для безопасной утилизации горючих паров или газов на промплощадке установят факельное оборудование закрытого типа. Факельная система позволит лучше контролировать процессы, исключить дымление и уменьшить шум от работы.

Производственная мощность Иркутского завода полимеров составит 650 тысяч тонн товарной продукции в год. Фото: Пресс-служба ИНК.

Сотрудники и посетители предприятия смогут находиться на территории без респираторов и любых других средств защиты органов дыхания. Пыли и дыма от производства не будет, а из заводских труб пойдет только пар - он образуется в системе охлаждения установок из обычной чистой воды.

Более того, современное производство предполагает замкнутый водооборот, который может пополняться дождевой водой, и даже частичную переработку отходов производства. Например, осадки от водоподготовки и очистки сточных вод будут перерабатываться в композитные грунты.

Всего на Иркутском заводе полимеров будет установлено 1100 единиц оборудования. Основная часть - крупнотоннажные агрегаты - была доставлена через Северный морской путь из Южной Кореи летом 2020 года. Это стало крупнейшей логистической операцией в современной истории региона.

Польза для всего региона

Новое производство - это всегда не только прибыль для его основателей. По оценкам компании, благодаря вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров, валовой региональный продукт Иркутской области вырастет на 3 - 4%, а значит, это повлияет на наше общее благосостояние. Плюс новые рабочие места, которые привлекут на север специалистов, в том числе и молодежь. Безусловно, это будут высококвалифицированные кадры, которые привезут с собой семьи. Все это положительно повлияет на уровень жизни как города, так и региона.

Плюсы очевидны не только для экономики Приангарья, но и для местной природы. Иркутская нефтяная компания всегда очень бережно относится к тем местам, где работает, и уже сейчас, например, в реку Лену регулярно выпускает десятки тысяч мальков. После запуска завода эта практика станет ежегодной: в реку планируется выпускать до 400 тысяч особей.

Компания при поддержке усть-кутских охотников и рыболовов изучает диких животных и подсчитывает их численность; регулярно проводит исследования миграционных трасс перелетных птиц и крупных млекопитающих, чьи пути проходят через территорию завода. В этом году на пути следования животных будут установлены фотоловушки, чтобы дополнительно проверить, сказывается ли строительство на местной фауне.