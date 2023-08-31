Что произошло в Иркутске в ночь на 31 августа 2023 года: последние новости Фото: Даниил ОПАРИН

Монтажник из Ангарска стал жертвой мошенников, которые обманули его на сумму в 900 тысяч рублей. По его словам, в апреле этого года он увидел рекламу в интернете, которая предлагала возможность инвестирования для получения дополнительного дохода. Он перешел по ссылке и заполнил анкету с личными данными. После этого он получил звонок от незнакомого мужчины.

В Иркутске активно проводится подготовка к началу отопительного сезона. По информации пресс-службы городской администрации, готовность достигла уровня выше 90%, а некоторые показатели уже достигли полной готовности – 100%.

Метеослужба Иркутской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые могут быть опасными. 31 августа утром и днем ожидаются сильные дожди и ливни в западных и северных районах, а также грозы по всей области