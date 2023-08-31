Погода в Иркутске 31 августа 2023 года ожидается без осадков Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний день лета наступил незаметно. Уже завтра школьники вновь сядут за парты, а кто-то, наслаждаясь теплой погодой, уедет на дачу или отправится в поход. Чем удивит иркутян последний день самого теплого времени года? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 31 августа 2023 года.

Погода в Иркутске 31 августа 2023 года

- Погода в регионе будет дождливой. Ожидается переменная облачность, в Тайшетском, Чунском районах и в горах Восточного Саяна местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура поднимется до +29…, а при облачной погоде до +23 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 31 августа 2023 года будет облачной, без осадков, в пригородной зоне утром ожидается туман, ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Температура в последний день лета поднимется до +29…

Кроме того, по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, а также в западных и северных районах возможны сильные дожди и ливни с грозами.