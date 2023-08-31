На ногу упал валун: жительницу Иркутска со сломанной ногой эвакуируют с горы возле села Аршан

Спасатели 2-ой день эвакуируют жительницу Иркутска, пострадавшую в горах Бурятии Фото: Таисия ЧЕМИСОВА

Утром 30 августа 2023 года в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что 36- летняя женщина сломала ногу при подъеме на гору в Тункинском районе. Об этом сообщает Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия.

- Как выяснилось, туристка из Иркутска вместе с двумя мужчинами решила подняться на Пик Дружбы. Удалившись от села Аршан на восемь километров, группа разбила лагерь. Там на ногу женщине упал валун и сломал пострадавшей конечность. О самостоятельном передвижении не может быть речи, - сообщают в агентстве.

В 15:15 спасатели прибыли на место и установили, что у туристки открытый перелом левой голени малоберцовой и большеберцовой костей. Сотрудники спасательной службы наложили на ногу шину и начали аккуратно эвакуировать травмированную иркутянку. Однако, оказалось, что из-за сложного горного рельефа и серьезной травмы, женщину придется спускать с горы с помощью вертолета.

В 17:00 спасатели вместе с туристами нашли открытую местность, чтобы вертолет смог приземлиться. Там они поставили лагерь и остались ночевать.

Вертолет вызвали на 10:00 31 августа. Борт Ми-8 МЧС России прилетит из Иркутска.

Кроме того, спасатели убедительно просят, собираясь в поход, заранее сообщать о выходе туристической группы на маршрут. Также брать с собой заряженный мобильный телефон и запасные зарядные устройства для него.